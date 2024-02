Alex Butcher si racconta: online e in libreria il nuovo libro “Taja”

Dalla paura possono nascere inaspettatamente delle belle storie. Covid, piena pandemia, il mondo si ferma, molte imprese della filiera agroalimentare resistono ma tantissime chiudono, seppur con fatturati importanti, fermando le produzioni e licenziando dipendenti. In quel momento inizia il viaggio inaspettato di Alex Butcher che come una fenice rinasce dalle ceneri del Covid trasformandosi da agente di vendita a meat influencer del Gruppo Galli - l'omonima azienda guidata dal visionario Fabio Galli ultima generazione di un marchio italiano di macellai tra botteghe storiche e una Spa che dal mattatoio di Roma fornisce i migliori ristoranti della Capitale e del centro Italia - ovvero il primo Team Butcher Italia per la vendita di carni all'ingrosso.

Resilienza e comunicazione, Alex Bucher e Fabio Galli danno il via al primo meat show del settore lanciando, con successo, SakuraBeef il progetto di marezzatura della carne - grasso infiltrato all'interno dei tessuti, di vacche o scottone - ispirato alla fioritura del ciliegio giapponese e in antitesi al mercato del Kobe. Tre anni di social&stories e dell'amore per il cibo nel suo girovagare per le fiere italiane del food più importanti d'Italia. È l'ascesa inarrestabile di Alex Butcher, oggi divenuto personaggio che ha voluto raccontarsi nel libro "Taja. Storia di una metamorfosi, da agente di vendita a nano influencer". Aneddoti e dettagli spoilerati al Maxxi di Roma - con grande piglio e acutezza da Giuseppe Garozzo Zannini Quirini "L'Aristocratico del Gusto" ora tornato ai fornelli nella 13esima edizione di Masterchef - in compagnia di Andy Luotto volto noto della televisione e del cinema italiano nonché chef istrionico e vulcanico, Michele Ruschioni di BraciamiAncora, Maurizio Randolfi direttore commerciale del Gruppo Galli, Yuri Antonosante food blogger e appassionato della buona tavola, Francesca Michienzi fotografa e ovviamente Fabio Galli.

Il libro, presente su Amazon, è autobiografico, uno spaccato del periodo pandemico e si legge tutto d'un fiato perché Alex Butcher - che è stato capace di raccontarsi anche attraverso il fumetto - sa contaminare anche nella lettura. E in ogni pagina emerge il suo estro e il suo vissuto dove tutto ritorna tra storytelling e il famigerato ‘taja'- intercalare romano che significa appunto tagliare - che ritroviamo nella comunicazione social dalle produzioni video al titolo del libro, e che ha una sua logica. Taja, utilizzato inizialmente da Fabio Galli per chiudere gli argomenti scomodi, negli anni del Covid ha invece simboleggiato speranza, forza ed energia quali rimedi per tagliare con il periodo pandemico. Oggi è diventato un auspicio di speranza ed ha un suo valore che si traduce nel "mai mollare", che Alex Butcher fa rivivere con le sue movenze performanti. Dietro questa storia, quindi, anche un bel messaggio per augurare buona fortuna per migliorare e migliorarsi al fine di raggiungere i propri obiettivi. Tre anni di performance dove ha raccontato, attraverso il suo personaggio, il mondo dell'Horeca, conquistato la Nazionale italiana macellai e trasmettere la passion social a tutto lo staff del Gruppo Galli come IronMeat Butcher, ButcherTattoed, The Mandala, Prospero e LeRotisseur Claudio Nani. Un crescendo continuo in cui è stato anche uno dei protagonisti del programma televisivo "I piaceri della carne" insieme a Galli e Luotto.

Uno dei suoi motti è "la fine è solo l'inizio". E c'è da crederci visto che nel frattempo sono fioccate ospitate importanti…da Luigi Cremona - peraltro suo talent scout - e prossimamente al Pitti Taste di Firenze accompagnato dal suo compagno di viaggio Yuri Antonosante e dalla fotografa Francesca Michienzi.