Dove vanno gli italiani in vacanza d'inverno? Parigi, Amsterdam e Milano sul podio

Quali sono i viaggi più gettonati dagli italiani in questo inverno 2024? Secondo Booking.com, Parigi è la destinazione più popolare per gli italiani che viaggiano in aereo ed è anche una delle destinazioni più desiderate dai bambini italiani. Seguita da Amsterdam e Milano. Quarto posto per Londra mentre il 5° posto di New York dimostra che i voli oltreoceano stanno tornando nella wishlist degli italiani. In ogni caso, le mete a breve distanza sono un'attrattiva per chi che nel 2024 cercherà vacanze lussuose a un prezzo vantaggioso (30%).

La classifica delle destinazioni più popolari tra i viaggiatori italiani

Parigi, Francia Amsterdam, Paesi Bassi Milano, Italia Londra, Regno Unito New York City, Usa

La classifica di Booking.com conferma, dunque, che gli italiani amano sempre di più la Ville Lumière, Distintamente suggestiva e affascinante, con una scena culturale e artistica unica, Parigi è a sole due ore di volo se si parte da Roma. Le sue meraviglie architettoniche raccontano di un fascino senza tempo, così vibrante e romantica, la “Città dell'Amore” conquista, anno dopo anno, il cuore di tantissimi italiani.

Parigi amata dai bambini con Australia e Giappone

Parigi è inoltre una meta ambita per i bambini italiani, che hanno rivelato in una nuova ricerca di Booking.com che la loro immaginazione non conosce limiti quando si tratta di rendere il viaggio in aereo più divertente.

Da questa ricerca, sono emerse anche le loro destinazioni preferite: la capitale francese ma anche destinazioni più lontane come l'Australia e il Giappone, così come alcune città più vicine come Verona e Rimini. La ricerca rivela che queste destinazioni sono solitamente ispirate da storie raccontate dalla loro mamma o dal loro papà.

Torna la voglia di fuga oltreoceano per gli italiani gourmet

Confrontando le destinazioni scelte dagli italiani nell'inverno 2022/23 rispetto al 2023/24, vediamo acnhe che le località lontane dall'Europa sono tornate nel loro radar, con the one and only New York City che si colloca tra le prime cinque. La sua magia classica, gli eventi invernali, lo shopping, le delizie culinarie, le offerte culturali, le tante attività all'aperto e il fascino stagionale della città rendono New York City una meta allettante per gli italiani. E quale modo migliore per vivere appieno l'esperienza di NYC se non esplorando la sua variegata proposta di cuisine? Di fatto, le previsioni di viaggio del 2024 di Booking.com rivelano che i "foodies" andranno alla ricerca di nuovi tesori gastronomici durante le vacanze, con quasi due terzi (62%) più affascinati rispetto al passato dalla storia delle delizie gastronomiche dei luoghi che visitano.