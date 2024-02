Sempre più viaggiatori (soprattutto stranieri) amano il Lombardia style

Una volta si pensava alla Lombardia solo come regione leder dell'industria italiana. Ma ora la Regione è a tutti gli effetti tra le mete turistiche più amate da italiani e stranieri. Terza nella classifica di Booking.com delle località più gettonate dagli italiani che viaggiano in aereo per l'inverno 2024 (dopo città come Parigi e Amsterdam). Tanto che si parla di vero e proprio Lombardia style delle vacanze.

I viaggiatori amano sempre di più le vacanze in Lombardia

Turisti in Lombardia: battuto il record del 2019

Stile che, come detto, piace sempre di più. Nel 2023, a sorpresa, la Lombardia è la regione che ha trainato di più il turismo, superando i livelli del 2019 (anno considerato record per gli arrivi in Italia): gli arrivi in regione hanno superato i 18,6 milioni e i pernottamenti hanno sfiorato i 51 milioni, ovvero 7,3 milioni in più del 2022 e +16,8% rispetto al 2019. Ad amare la Lombardia, in particolare, gli stranieri (64,5%), tedeschi in testa a tutti, seguiti da statunitensi e francesi. La loro mete prediletta in Lombardia? Milano e i laghi. A Como e Lecco, in particolare, gli arrivi sono da oltreconfine (rispettivamente l'85,3% e il 73,6%).

Nasce il Lombardia style nel turismo

«La Lombardia per decenni è stata famosa ne mondo per il saper fare, per le sue industrie – ha detto al Corriere della Sera, l'assessore regionale moda, marketing territoriale e turismo, Barbara Mazzali – ma i dati del 2023 dimostrano che è arrivato il momento di cambiare narrazione perché le nostre bellezze paesaggistiche e culturali hanno ottenuto risultati eccezionali: oggi esiste il Lombardia style». E oggi l'obiettivo della Regione è quello di trasformate il Lombardia style in un vero e proprio brand: «Con Lombardia style mettiamo a sistema le tante e diverse eccellenze lombarde - ha aggiunto l'assessore Mazzali - Regione Lombardia ha fortemente voluto questo progetto che racchiude ed esalta tutti gli imprenditori, i territori, gli artigiani che contribuiscono ogni giorno a fare di questa regione un'eccellenza riconosciuta nel mondo. Abbiamo creato un network che riunisce i protagonisti di questa storia unica, ora è tempo di raccontarla al meglio».

L'assessore regionale moda, marketing territoriale e turismo, Barbara Mazzali

Moda, design, food, musica, architettura, nautica e turismo: il nuovo progetto riunisce tutte le realtà sotto un'unica label. Un trademark che identifica e certifica il meglio della produzione e della creatività made in Lombardia. E il turismo lombardo ha mille sfaccettature: da quello business di Milano a quello lento delle province. Ma ci sono anche i cammini spirituali, il trekking, gli sport invernali in montagna e le attività fluviali. E Regione e privati ci credono: «In Regione sono arrivati 670 progetti di riqualificazione di strutture alberghiere» conclude Mazzali.