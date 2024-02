Il sushi, il piatto che non può mancare a San Valentino per gli italiani

Il sushi sta diventando il piatto imperdibile in tavola a San Valentino. Ad affermare ciò l'ultima edizione della "Mappa del cibo" di Just Eat, che ha esaminato i consumi del 14 febbraio, festa degli innamorati, svelando le preferenze culinarie degli italiani.

Il sushi sempre più amato dagli italiani per San Valentino

Quali sono i piatti di sushi più ordinati dagli italiani a San Valentino?

Negli ultimi anni, i dati della piattaforma Just Eat hanno registrato un aumento costante degli ordini di sushi per San Valentino. Nel 2023, ad esempio, gli ordini hanno superato i 7mila chili. Inoltre, la spesa media per un menu a base di sushi è stata di circa 46 euro lo scorso anno. I protagonisti rimangono i classici piatti sushi, come i nigiri al salmone, il sashimi e gli uramaki, ma sono sempre più apprezzate anche varianti creative e dal gusto deciso, come le versioni spicy.

Perché gli italiani ordinano il sushi a San Valentino?

Le motivazioni che spingono le persone a optare per il sushi con il proprio partner sono molteplici: oltre a essere considerato il compagno ideale per una serata romantica, viene apprezzato anche per celebrare eventi speciali e anniversari, nonché per il primo appuntamento.

Mangiare sushi fa bene?

Il pesce crudo, rispetto a quello cotto, contiene una maggiore quantità di omega-3, un acido grasso essenziale che offre numerosi benefici per la salute, come la riduzione del rischio di diabete e malattie cardiache. Non essendo sottoposto a cottura, conserva meglio alcune vitamine (A, B1, B2, B5, C e D) e, al pari del pesce cotto, fornisce un importante apporto di iodio, sodio, ferro, zinco e fosforo.

Il sushi è preparato anche con riso, alghe, verdure, uova, frutta e farine varie che lo rendono un piatto altamente nutriente. La chiave però sta nella quantità consumata. Spesso molti ristoranti offrono la formula “all you can eat”, che permette di mangiare illimitatamente a un prezzo fisso, ma se consumato in modo controllato può essere un pasto completo e soddisfacente.

Il consumo di sushi è sicuro?

La sicurezza del pesce crudo è determinata da vari fattori, come il modo in cui viene pescato, trasportato e conservato. La cottura ad alta temperatura solitamente elimina gli agenti patogeni che possono causare infezioni da microrganismi o parassitosi, come l'Anisakis, che provoca forti dolori addominali, vomito e nausea. Tuttavia, quando il pesce viene consumato crudo, è essenziale che sia trasportato e conservato secondo le normative vigenti e sottoposto a un processo chiamato “abbattimento”. Questo processo, obbligatorio per legge, prevede che il pesce venga conservato per almeno ventiquattro ore a una temperatura minima di -20°C prima del consumo, per ridurre la maggior parte dei rischi. Inoltre, è importante evitare un consumo eccessivo di pesci grandi e grassi, che possono accumulare quantità significative di metalli pesanti.

Il sushi fa bene alla salute?

È sconsigliato il consumo di sushi alle donne in gravidanza perché alimenti poco cotti o crudi possono aumentare il rischio di infezioni come la salmonella. Inoltre il consumo di verdure crude (spesso abbinate ai piatti di pesce crudo), soprattutto se non sono state ben lavate, può aumentare il rischio di toxoplasmosi. Inoltre, anche le persone con problemi alla tiroide devono fare attenzione: il consumo eccessivo di alghe, spesso usate nella preparazione del sushi, o di molta salsa di soia può avere effetti negativi sulla tiroide e comprometterne l'attività.