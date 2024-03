I segreti di bellezza dalle terme italiane: tre destinazioni da scoprire

Il nostro è un Paese incredibile. È ricco di opere d'arte, borghi, bellezze archeologiche e paesaggistiche, non solo possiede la maggiore biodiversità al mondo con bel 7mila specie di vegetabili edibili. Non basta: abbiamo centinaia di fonti termali distribuite in ogni regione, dove sgorgano acque differenti (alcaline, oligo-minerali, salso-bromo-iodiche, ferrose, solforate), ideali per curare l'apparato respiratorio, la circolazione e la psoriasi etc. Quasi tutti i centri termali hanno creato una linea cosmetica, basata sull'utilizzo delle acque minerali (creno-cosmesi) o dei fanghi. Una tendenza iniziata oltre vent'anni fa: una spinta verso la cosmetica naturale e una strategia di marketing comunicativa. Il turista acquista i prodotti, che prova nelle spa dell'hotel dove soggiorna, così ha la possibilità di continuare la cura a casa, oppure li acquista online.

La cosmetica termale è la risposta alla richiesta della naturalezza, oggi sempre più in voga: i cosmetici termali sono realizzati con principi attivi naturali, oligoelementi e i sali presenti nell'acqua. Lo conferma Natrue, associazione internazionale no profit, che si occupa di promuovere e proteggere la cosmesi naturale e biologica. «I consumatori sono particolarmente attenti alla sostenibilità dei cosmetici che acquistano - sottolinea Mark Smith, direttore generale Natrue. Il settore della cosmesi bio, naturale e certificata è in grande crescita e prevediamo che questo trend continuerà per i prossimi anni». Abbiamo preso come esempio tre centri termali in altrettanti Regioni diverse, dalle caratteristiche differenti: Saturnia, Abano e Bormio.

La linea cosmetica di Terme Saturnia

L'acqua termale di Saturnia dopo aver percorso un lungo viaggio sotterraneo, sgorga a 37,5°C nella sorgente, ricca di idrogeno solforato, anidride carbonica e bicarbonato, elementi preziosi per favorire la rigenerazione. Terme di Saturnia è una società privata di Massimo Caputi, fondatore e azionista di maggioranza di Feidos Spa - a cui fa capo Terme Italia - e presidente di Federterme. Al gruppo Terme Italia fanno capo anche Terme di Chianciano Spa e Monticello Spa & Fit. È stata tra le prime a creare una linea cosmetica (prima degli anni '90 , in vendita nel 1998).

Dalla ricerca più avanzata in ambito termale è nata nel 2021 una linea cosmetica esclusiva: Terme di Saturnia Beauty & Health. A base di Bioplancton iperfermentato, l'estratto puro dell'acqua per rispondere ad esigenze antiaging, antiossidanti, nutrienti e riequilibranti. A dicembre 2023 sono state introdotte anche due linee di integratori alimentari naturali - Longevity e Relax&Slim - a completamento dei trattamenti di longevità e benessere naturale.

I canali di vendita, la fascia prezzo e linea di cortesia Terme di Saturnia

Le linee di Terme di Saturnia Beauty & Health sono acquistabili presso le migliori farmacie e profumerie italiane selezionate, le boutique del Gruppo Terme Italia - Terme di Saturnia, Monticello Spa & Fit e Terme di Chianciano (i flagship store del marchio) e online sul sito ufficiale.

La fascia di prezzo dei prodotti di Terme di Saturnia è medio-alta

Da quest'anno sarà avviato anche il progetto dedicato al canale Hotellerie con una linea di cortesia dedicata a brand Terme di Saturnia. Il marchio ha aperto anche al mercato estero con vendite in Ue e nei paesi del Golfo dal 2025; dal 2025 si aprirà anche al mercato Usa. La fascia di prezzo è medio-alta (costo medio di un prodotto 70 euro).

Motivo dell'acquisto

Un primo elemento che promuove la fiducia nel brand è senza dubbio l'unicità dell'acqua termale della Sorgente di Saturnia come sinonimo di eccellenza dell'ospitalità made in Italy. L'utilizzo di un sistema tecnologicamente avanzato con cui il Saturnia bioplancton, a seguito di affioramento spontaneo, viene recuperato dall'acqua sorgiva e lavorato, poi sottoposto a un processo di estrazione e iperfermentazione che ne concentra le proprietà antiossidanti, leviganti e rigeneranti.

Bioplancton iperfermentato di Terme di Saturnia

Saturnia Bioplacton, tesoro biogenico

Saturnia vanta un principio attivo unico: il Saturnia Bioplancton, il tesoro biogenico che risiede nella sorgente termale e che, in virtù del suo habitat vegetativo, assorbe tutte le proprietà benefiche e curative dell'acqua della sorgente termale di Saturnia, diventando quindi un vero elisir di longevità e bellezza.

La linea cosmetica di Gruppo Borile (Abano Terme)

Abano si trova piedi delle colline Euganee, in provincia di Padova sorge in una zona vulcanica spenta, dove sgorga acqua termale salso-bromo iodica. Il gruppo Borile, proprietario di cinque hotel (4 e 5 stelle) ad Abano terme, ha creato una linea cosmetica termale.

L'esterno dell'Abano Grand Hotel, uno dei cinque alberghi di Gruppo Borile

Cosmetica consapevole

«Ci stiamo avvicinando sempre di più ad una cosmesi “consapevole”, il cliente richiede prodotti con la presenza e/o l'assenza di sostanze che hanno sigle e nomi che necessitano di spiegazioni e chiarimenti, in quanto esiste un'informazione che porta spesso a creare confusione e a demonizzare ciò che invece risulta testato e sicuro. Le formulazioni sono fedeli all'idea di sostenibilità e approccio naturale. Non contengono tensioattivi dannosi Sles-Les, né Peg. I prodotti contengono conservanti ed eccipienti di origine naturale con grande attenzione alle sostanze funzionali contenute. I prodotti sono stati creati nel 2013 rispettando la filosofia del termalismo moderno mirata ad offrire agli Ospiti e ai Clienti una esperienza e una qualità eccellenti. Nel tempo la linea si è evoluta mediante l'aggiunta di ulteriori referenze per migliorare la performance.», sottolinea Chiara Borile, amministratore delegato di Gruppo Borile.

Packaging nel rispetto della natura

«In accordo con tale filosofia anche il packaging è realizzato in flaconi di vetro o di materiale eco sostenibile nel rispetto dell'ambiente e della natura. Per quanto riguarda la nuova normativa UE che ci stiamo allineando, concentrando la scelta su quelle che potrebbero essere le esigenze e i gusti dei nostri Ospiti. I nostri cosmetici vengono venduti solo nelle 5 Thermal spa dei nostri hotel e nel nostro negozio Tempio del Benessere nel cuore della zona pedonale di Abano Terme» ha proseguito Chiara Borile

L'idea

«La linea nasce dal desiderio di racchiudere i benefici della nostra Acqua termale in preziosi cosmetici dal concetto formulativi Spa, ossia efficaci e funzionali, con l'obiettivo di trasmettere il concetto di Terme come Benessere, non solo curativo, ma anche estetico. Abbiamo quindi richiesto ai nostri Laboratori Cosmetici di formulare prodotti che contenessero alte percentuali della nostra Acqua (dal 50% al 90% circa) che viene prelevata dai nostri pozzi autorizzati, spedita nei Laboratori e filtrata mantenendo così tutte le sue caratteristiche e la sua concentrazione di minerali» ha sottolineato Chiara Borile.

Andamento delle vendite

L'80% sono vendute nello shop, il resto nelle spa degli hotel del gruppo. La linea termale Thermal Shine varia dai 39 euro agli 80 euro. La linea B Special varia da 60 euro a 130 euro.

Perché un cliente è spinto ad acquistare questi cosmetici

«Il valore aggiunto della Nostra Linea Thermal Shine è nell'impiego di alte percentuali di materie prime di derivazione naturale e Acqua Termale di Abano. Non utilizziamo Siliconi, Peg, Sles, Sls e Parabeni. Gli emulsionanti impiegati per le nostre creme sono dei bioemulgoidi altamente dermo-compatibili, gradevoli all'applicazione. Abbiamo 11 prodotti Viso e Corpo che si prendono cura della pelle e dei capelli dalla detersione al trattamento specifico con un'azione idro-riequilibrante e remineralizzante. Al primo posto la nostra Thermal Shine Acqua Termale di Abano, un comodo spray che contiene l'acqua Termale pura con una leggera profumazione che ne rende piacevole l'utilizzo. Indicata per tutta la famiglia, in tutte le stagioni» ha concluso Chiara Borile.

Caratteristica principale

La caratteristica principale che accomuna tutti i prodotti è l'impiego di alte percentuali di Acqua Termale di Abano con l'aggiunta di un prezioso estratto antiossidante derivato dalle Olive verdi e del Peloide del Territorio, derivato dall'erosione delle Dolomiti del Brenta.

Nel sito e-commerce si trovano tutte le referenze delle diverse linee cosmetiche dal marchio Borile Experience:

La linea cosmetica di Bormio Terme

Nel cuore dell'Alta Valtellina, conosciute ed utilizzate fin dall'antichità, le acque termali di Bormio sgorgano a 1280 mt. L'acqua che ne scaturisce, è classificabile tra quello solfato alcalino terrose, con un'escursione termica tra 37 e 43°C. e proprietà medicamentose, note fin dai tempi più antichi. È un importante centro curativo dove effettuare cure, anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale.

Le terme di Bormio

Intervista a Naide Falcione, presidente Bormio Terme

Dalle proprietà benefiche dell'acqua termale è nata la linea cosmetica di Bormio Terme: si tratta di prodotti esclusivi nati dall'incontro con alcuni elementi naturali. «Abbiamo quattro linee cosmetiche base - ha raccontato Naide Falcione, presidente Bormio Terme - da quella per pelle impure con ortica a quelle con mirtillo e uva. Sono elementi che rispecchiano il territorio della Valtellina, poi troviamo la “linea Cashmire” per pelli mature a base di acido ialuronico. Si possono acquistare nel nostro shop a Bormio, così la clientela li porta a casa come souvenir. Tra l'altro, fatto non trascurabile, hanno un prezzo accessibile. Qualche hotel li ha richiesti di poterli inserire nella loro struttura come kit cortesia nei dispenser, infatti non facciamo più confezioni mignon per evitare spreco di plastica. Anche il packaging è totalmente eco in carta riciclata, mentre i liquidi si trovano in vetro o in Pla (derivata dal mais). Per noi è lusinghiero avere fatto la partnership con Comfort Zone, noto marchio italiano che si basa sulla bellezza sostenibile. È stato importante per la nostra crescita che abbia scelto la nostra acqua termale come componente della linea cosmetica».

