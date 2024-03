Masterchef 13, Eleonora Riso trionfa in finale. Battuti Antonio e Michela

Eleonora Riso, 27 anni, è il tredicesimo Masterchef italiano. La concorrente livornese si è aggiudicata la serata finale dello show di cucina più famoso della tv, battendo in finale i colleghi Antonio e Michela. La attenderà ora l'Alma, la scuola professionale di cucina, oltre a un libro di ricette che porterà la sua firma. Ma cosa è successo nelle ultime due puntate di questa edizione di Masterchef?

Eleonora Riso vince Masterchef

Masterchef, cosa è successo nella serata finale

Ai blocchi di partenza della serata finale dello show ci sono Michela, Antonio, Sara ed Eleonora. Prima prova della puntata, riuscire a migliorare ricette che nel corso di questa edizione di Masterchef i protagonisti avevano già presentato, non trovando però la soddisfazione dei giudici. Andreas Caminada, il re della cucina elvetica (3 stelle Michelin e 19 punti Gault Millau) il cui ristorante Schloss Schauenstein nel piccolo comune di Fürstenau, in Svizzera, è l'ospite d'eccezione per questa prima sfida della serata.

Andreas Caminata ospite della serata finale di Masterchef

Con Eleonora e Antonio tra i migliori, ad aggiudicarsi subito la giacca e un posto in finale è la cameriera toscana, che sale in balconata per assistere dall'alto all'Invention Test che decreterà gli altri due finalisti.

La prova per Antonio, Michela e Sara consiste nel replicare nel modo più accurato possibile tre piatti firmati direttamente da Caminada. A superare il turno sono i primi due, mentre Sara è costretta a dire addio al suo sogno a un passo dal traguardo.

Eleonora, Antonio e Michela: i finalisti di questa edizione di Masterchef Italia

Nella finalissima Antonio, Eleonora e Michela (supportati dai rispettivi parenti, oltre che da tutti i concorrenti di questa edizione dello show) hanno presentato i loro menu ai giudici. Antipasto, primo, secondo e dessert in tre diversi percorsi degustazione fortemente personali e personalizzati dai concorrenti. Alla fine a convincere il trio Barbieri-Cannavacciuolo-Locatelli è stata la proposta (particolarmente orientaleggiante) di Eleonora, portata in trionfo dai compagni di questa avventura durata tre mesi.