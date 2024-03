All'Antico Vinaio in salsa veneta: a Verona apre il 23° ristorante

Il re delle schiacciate sbarca a Verona: attraverso la società AV Retail, nata dalla partnership tra Percassi e il marchio toscano, il 15 marzo All'Antico Vinaio apre il primo store in Veneto nel centro storico della città dell'amore, in via Mazzini 27. Il negozio sarà aperto dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 22.00.

All'Antico Vinaio e Verona: una storia d'amore a lieto fine

La storia dell'Antico Vinaio è «una favola romantica» che affonda le proprie radici nel 2006, quando Tommaso Mazzanti scommette sull'impresa di famiglia e crea il format che ha deliziato anche i palati più esigenti. L'apertura di Verona segna il primo store in Veneto, il 16° in Italia e il 23° al mondo e sostiene l'economia locale con l'assunzione di 28 risorse.

Anche Verona ha una schiacciata dedicata, creata con ingredienti tipici del territorio

A pochi passi dalla Casa di Giulietta e dall'iconica Arena di Verona, lo store si trova nel cuore pulsante della città. Il negozio si estende lungo una superficie di 300 metri quadri e offre 80 posti a sedere distribuiti tra piano terra, primo piano e terrazza esterna. Cittadini locali e turisti possono gustare le celebri schiacciate comodamente seduti o a spasso per le meraviglie di Verona grazie al format take away.

All'Antico Vinaio: cosa aspettarsi a Verona

Un menu al bacio attende tutti gli appassionati dell'Antico Vinaio e, come da tradizione per ogni città, anche Verona ha una schiacciata dedicata, creata con ingredienti tipici del territorio: soppressa, formaggio Monteveronese di Malga, zucchine e crema di cipolle.

Schiacciate classiche o più ricercate , assicurano, «stupiranno golosi e intenditori grazie a ingredienti di prima scelta e abbinamenti inaspettati, abbracciati da due strati di focaccia croccante: una selezione di bevande e una scelta di vini conclude un'esperienza da non perdere».

Lo store si trova nel cuore pulsante della città di Verona

Tommaso Mazzanti, proprietario de All'Antico Vinaio ha commentato: «Sono felice di questa nuova avventura nella città di Verona, per la prima volta All'Antico Vinaio arriva in Veneto. Questa è la quarta apertura con la famiglia Percassi, sono onoratissimo di proseguire questa joint venture con questa fantastica azienda italiana, poiché uniti in un unico obbiettivo di procedere all'espansione di AV in tutta Europa. Con questa nuova apertura altre 28 persone entreranno a far parte del nostro team, creare nuovi posti di lavoro è una delle cose che mi emoziona di più, siamo quasi a quota 400 collaboratori, non potrei essere più felice».