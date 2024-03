“Colorare” ed innovare il mondo del fuori casa: la sfida di Partesa

Innovazione, formazione continua e consulenza personalizzata ed un ricchissimo catalogo di prodotti di eccellenza per aiutare i professionisti dell'Horeca. Questa la ricetta di Partesa per affrontare con probabilità di successo le sfide del mercato del “fuori casa”.

Partesa: tutti i numeri dell'azienda leader nella distribuzione food&beverage

Settemila e passa referenze suddivise in 9 categorie (birra, vino, liquori, aperitivi, bibite, acqua, succhi, caffè, snack e food di qualità), sei unità territoriali, 40 depositi dislocati in 15 regioni che garantiscono una presenza capillare su 73 province, oltre 500 automezzi che consegnano annualmente 19 milioni di colli a fronte per rispondere in “tempo reale” alle richieste dei 37mila clienti seguiti da un esercito di 600 professionisti.

Partesa, azienda nata nel 1989, è oggi leader nel mondo della distribuzione legata al food & beverage

Questi sono alcuni dei numeri di Partesa, una azienda nata nel 1989 oggi leader nel mondo della distribuzione legata al food & beverage. Al centro della sua attività fattore umano, innovazione continua, approccio digitale e presenza sul territorio, per essere un vero partner di tutti i professionisti dell'horeca ed aiutarli a rafforzare e sviluppare il loro business ed affrontare al meglio le sfide sempre più complesse del mercato.

Partesa: la sua mission è “colorare” ed innovare il mondo del fuori casa

«Partesa - spiega Massimo Reggiani, amministratore delegato della società - è nel panorama italiano, una eccellenza della distribuzione. I nostri clienti sono essenzialmente pizzerie, bar, ristoranti, enoteche e pub, cioè l'intero mondo del “fuori casa” per il quale dobbiamo studiare sempre strade nuove. La nostra mission - continua Reggiani - è disegnare il futuro dell' horeca e per farlo non ci fermiamo a un efficiente servizio di distribuzione, ma investiamo costantemente in innovazione e formazione di dipendenti ma anche e soprattutto dei clienti a cui mettiamo a disposizione nuove tecnologie e consulenza personalizzata, con l'obiettivo di creare valore per loro e per l'azienda».

L'attività poggia essenzialmente su due pilastri: da un lato un vasto assortimento di prodotti di qualità in grado di rispondere in “tempo reale” alle esigenze delle migliaia di clienti Partesa e dall'altro una ampia gamma di servizi anche digitalizzati per rendere le loro attività sempre più snelle, veloci ed efficienti. In tale ambito di grande importanza è la formazione, sempre più diretta e personalizzata, mirata ad approfondire la cultura di prodotto e consolidare le singole competenze in ambito commerciale, manageriale e digitale.

Di grande importanza è la formazione per Partesa

«I risultati positivi di un anno complesso come è stato il 2023 - sono sempre parole del ceo di Partesa - ci confermano che siamo sulla strada giusta e siamo felici di avere inaugurato il 2024 incontrando i professionisti del fuoricasa a Rimini Fiera in occasione di Beer&Food Attraction. È stata per noi un'importante occasione per mostrare come la nostra strategia incentrata sul cliente si traduca in un'offerta di servizi pensati per consolidare il loro business e crescere insieme: da strumenti all'avanguardia come “Eazle” all'ampio e variegato portfolio di referenze di qualità capace di rispondere alle esigenze dei diversi locali in ogni momento di consumo».

I progetti: un valore aggiunto di Partesa

Molto interessanti anche i vari progetti che continuano a caratterizzarne l'attività a cominciare da “Partesa per la birra” fino a “Partesa per Te”, la prima piattaforma e-commerce B2B del settore, pensata per garantire un servizio più agile, efficace e personalizzato al mondo dei consumi alimentari extra domestici.

Partesa per la Birra e ConTeSto Birra

La birra è un segmento di grande importanza per l'azienda e rappresenta circa il 40% del fatturato complessivo. Il settore è in forte espansione: il consumatore italiano è sempre più attento e predisposto verso l'universo birra ed ha gusti molto raffinati.

La birra è un segmento di grande importanza per Partesa

Da tale premessa è partito il progetto “Partesa per la Birra” che punta alla promozione e divulgazione della birra a tavola e propone circa 900 referenze tra fusto e confezionato e con strumenti ad hoc per supportare i professionisti del fuoricasa nel corretto servizio del prodotto. Oltre a questo è stato messo a punto ConTeSto Birra, il contenitore dedicato a questo mondo che parte dal gioco di parole Con Te Sto per sottolineare la vicinanza di Partesa ai propri clienti.

Partesa per Te ed Eazle

Nel 2023 “Partesa per Te”, è entrata in “Eazle”, il nuovo brand globale che raggruppa le 40 realtà di e-commerce del Gruppo Heineken nel mondo. Uno strumento fortemente innovativo che ha permesso a Partesa di aggiudicarsi il “Premio Innovazione Beer&Food Attraction 2024” e che traghetta il fuoricasa italiano nel futuro.

“Partesa per Te”, è entrata in “Eazle”, il nuovo brand globale che raggruppa le 40 realtà di e-commerce del Gruppo Heineken

«Il nostro lavoro ruota attorno ai clienti - ribadisce l'ad Reggiani - costruiamo e aggiorniamo il nostro portfolio di referenze in base alle loro necessità, innoviamo per offrire strumenti digitali che li supportino quotidianamente e mettiamo a loro disposizione una squadra di professionisti preparati che li possano consigliare e aiutare a crescere. Si tratta di un lavoro che svolgiamo ogni giorno con dedizione, passione e con lo sguardo rivolto al futuro, e siamo davvero felici e orgogliosi di vederlo riconosciuto».

A circa un anno dall’introduzione di “Eazle” i risultati sono già visibili e importanti

A circa un anno dall'introduzione di “Eazle” i risultati sono già visibili e importanti: i clienti che la utilizzano sono più soddisfatti e più fidelizzati di quelli non digitalizzati.

Partesa: come funziona “Eazle”?

Infatti tale piattaforma, da un lato, supporta i gestori dei locali nelle numerose attività quotidiane (come ad esempio effettuare richieste d'ordine online in autonomia e con pagamenti digitali, consultare il catalogo completo, ricevere suggerimenti sulle referenze da offrire ai propri consumatori ed avvalersi, in caso di necessità, dell'assistenza dei professionisti del Customer Service di Partesa) e dall'altro permette ai venditori di liberare tempo di qualità da dedicare ad una ancora maggiore consulenza personalizzata.

Massimo Reggiani, amministratore delegato di Partesa

«L'intero mondo del fuori casa sta cambiando velocemente ed il consumatore cerca sempre più il prodotto esclusivo - sono sempre parole di Reggiani - per assaggiare qualcosa di nuovo e di diverso e di godere di tale degustazione, dalle birre ai vini fino agli spirits premium in particolare oggi con l'esplosione del mondo mixology. Ciò impone ai gestori dei locali di comprendere il nuovo pubblico di consumatori, intercettandone gusti e abitudini, e di confrontarsi con le nuove frontiere aperte dal digitale. Un compito certamente difficile che come azienda vogliamo affrontare a fianco dei nostri clienti non solo come distributore, con un ampio portfolio di referenze e un servizio logistico capillare ed efficiente, ma anche e soprattutto come partner, offrendo loro consulenza personalizzata, formazione continua, servizi e tecnologie innovative. In poche parole: mettendo in campo tutti gli strumenti necessari per costruire, insieme, attività più solide e un futuro di crescita».

Partesa Srl

Viale Edison 110 - 20099 Sesto San Giovanni (Mi)

Tel 02 270761