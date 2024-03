L'Agritusimo Cortivo Pancotto vince ai Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards

È l’Agriturismo Cortivo Pancotto di Caneva (Pn) ad aggiudicarsi la 5 ª edizione del Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards nella categoria “Produzioni enogastronomiche di montagna”.

L’appuntamento è sabato 23 marzo alle 14.00, nel contesto di Lagazuoi EXPO Dolomiti per la premiazione ufficiale e l’inaugurazione della mostra dedicata ai vincitori e finalisti di questa edizione che sarà visitabile, in una sala dedicata al premio, fino a marzo 2025, nei periodi di apertura della funivia Lagazuoi.

Quella dell’agriturismo Cortivo Pancotto è una delle idee vincitrici di Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards, il progetto curatoriale originale di Lagazuoi EXPO Dolomiti, galleria d’arte e polo espositivo messo a dimora, a quota 2732 metri, nella stazione di arrivo della Funivia Lagazuoi, tra Cortina d'Ampezzo e l'Alta Badia.

Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards, la categoria “Produzioni enogastronomiche di montagna”

L’Agriturismo Cortivo Pancotto è stato selezionato vincitore tra i tre finalisti (insieme a Impronte della Terra e Soilution), selezioni da un comitato composto da Marco Colognese (giornalista gastronomico e collaboratore della Guida Alberghi e Ristoranti del Touring Club Italiano), Alberto Lupini (direttore responsabile di Italia a Tavola e Check-In) e da Stefano Illing, ideatore di Lagazuoi EXPO Dolomiti, che presiedeva lo stesso.

Nel 2005 Luca Pancotto e la moglie Sonia lasciano la città per realizzare un sogno, diventare contadini. Lentamente ristrutturano un borgo del ‘700, a poca distanza da Caneva, in Friuli. Iniziano con l’orto e il vigneto, poi decidono di investire nell’accoglienza aprendo l’Agriturismo Pancotto, premiato nel 2018 come Miglior Cucina contadina. Nel 2011 recuperano una malga abbandonata, la malga Fossa di Sarone, dove con il latte d’alpeggio producono formaggi premiati e in estate ospitano bambini e ragazzi per progetti didattici. L’ultimo passo - per ora - è la riapertura di una vecchia osteria sul Passo La Crosetta.

Impronte della Terra è un progetto di divulgazione culturale sul mondo del vino e del cibo. Dà voce agli artigiani italiani che animano e vivono il territorio, ambasciatori di una biodiversità sociale insostituibile. Soilution system, sviluppato dal Consorzio Tutela Soave, è un sistema integrato di interventi e tecnologie sostenibili che permette di mitigare il dissesto idrogeologico, anche attraverso pratiche meno impattanti.

Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards, gli altri vincitori

Rock Experience Silex - giacca ultra tecnica creata in stretta collaborazione con i Ragni di Lecco - ha conquistato la categoria “Abbigliamento e attrezzatura di montagna” davanti al casco Salewa 2.0 e alle sneaker di Garmont Lagom, mentre il Magic Skipass della Regione Valle d’Aosta ha trionfato in quella “Servizi e app di montagna” precedendo Alta Badia Nos Ladins e Waterjade Jsnow.