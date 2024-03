Pasqua carissima, gli italiani spendono un miliardo in più: ecco come risparmiare

Un miliardo in più per mangiare e viaggiare. Nonostante l'inflazione in calo, il caro bollette si fa sentire anche sulle tavole degli italiani. Secondo Assoutenti, la spesa complessiva per la Pasqua 2024 raggiungerà i 2,2 miliardi di euro, con un aumento di un miliardo rispetto al 2023.

Pasqua carissima, rincari ovunque

I prezzi degli alimentari crescono in media del 4%, con picchi del 46,2% per l'olio d'oliva e dell'11,1% per la frutta fresca. Rincari anche per i prodotti tipici pasquali: carne ovina, caprina e salumi (+3,8%).

Le tariffe dei treni sono aumentate del 5,9%, quelle dei voli aerei del 13,1% per destinazioni nazionali e del 5,7% per quelle europee. Crescono anche i prezzi di alberghi (+6,9%) e altre strutture ricettive (+9,1%).

Pasqua carissima, non solo cibo: boom anche dei viaggi

A parità di consumi rispetto al 2023, la spesa per imbandire le tavole di Pasqua raggiungerà i 2,2 miliardi di euro, mentre saranno 430 i milioni saranno per il pranzo di Pasqua al ristorante.

La vera mazzata sarà quella su viaggi e spostamenti, con un aggravio di spesa stimato in +700 milioni di euro rispetto allo scorso anno.

Pasqua carissima, i consigli per risparmiare e fare del bene

Assoutenti consiglia di pianificare in anticipo i pasti e fare la spesa con attenzione, optare per prodotti a marchio commerciale o discount. Inoltre il suggerimento è di condividere i costi dei viaggi con amici e familiari e sfruttare le offerte last minute per viaggi e hotel.

Nonostante le difficoltà economiche, la Pasqua rimane un momento importante per stare insieme a famiglia e amici. Un'occasione per riscoprire la tradizione e la solidarietà, magari scegliendo di devolvere parte del budget risparmiato ad associazioni di beneficenza.