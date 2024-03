Guida Michelin: due nuovi tre stelle in Francia e due all'italiano Martino Ruggieri

Due nuovi ristoranti tre stelle in Francia, 8 due stelle e 52 una stella. Questo è il verdetto della Guida Michelin France 2024, presentata a Tours nella Valle della Loira. I due nuovi tre stelle sono Jérôme Banctel del ristorate Le Gabriel di Parigi e Fabien Ferré del Table du Castellet, nel dipartimento di Var, nel sud della Francia. I tristellati francesi passano così da 28 a 30. In totale, sono 62 le tavole di Francia premiate nel 2024. Sono nove, invece, i nuovi ristoranti "Stella verde". Bene anche in cuochi italiani in Francia: arriva, infatti, la seconda stella a Martino Ruggiero della Maison Ruggieri a Parigi e la prima stella Michelin a Flavio Lucarini e Aurora Storari di Hémicycle (in sala c'è Giacomo Gironi) sempre a Parigi. In totale, dunque, la selezione 2024 della Guida Michelin Francia raccomanda 639 tavole stellate: 30 tre stelle 75 due stelle e 534 una stella, ripartiti su tutto il territorio.

Guida Michelin France 2024: 2 nuovi tre stelle

Le Gabriel, à l'Hôtel La Réserve (Paris 8e), Jérôme Banctel.

La Table du Castellet, à l'Hôtel & Spa du Castellet (Le Castellet, Var), Fabien Ferré.

Guida Michelin France 2024: 8 nuovi due stelle

Maison Benoît Vidal (Annecy, Haute-Savoie)

Le Mas Les Eydins par Christophe Bacquié (Bonnieux, Vaucluse)

Sylvestre Wahid - Les Grandes Alpes (Courchevel, Savoie),

Maison Ronan Kervarrec (Saint-Grégoire, Ille-et-Vilaine)

Le Jules Verne par Fréderic Anton (Tour Eiffel, Paris 7e)

Maison Ruggieri par Martino Ruggieri(Paris 8e)

L'Orangerie par Alan Taudon (Hôtel George V, Paris 8e)

Les Ambassadeurs by Christophe Cussac (Monaco)

Guida Michelin France 2024 52 nuovi una stella

L'Impulsif (Châtel-Guyon, Puy-de-Dôme)

Le Cin5 - Au Coeur du Village (La Clusaz, Haute-Savoie)

Alpage (Courchevel, Savoie)

Mont Blanc Restaurant & Goûter (Hauteluce, Savoie)

L'Auberge de Lucinges (Lucinges, Haute-Savoie)

L'Atelier des Augustins (Lyon, Rhône)

Burgundy by Matthieu (Lyon, Rhône)

AinTimiste (Poncin, Ain)

Le Chamarlenc (Le Puy-en-Velay, Haute-Loire)

Maison Rosella par Francesco Di Marzio (Port-Lesney, Jura)

Louise (Lorient, Morbihan)

Ar Men Du (Névez, Finistère)

Auberge du XIIème Siècle (Saché, Indre-et-Loire)

La Verrière (Olmeto, Corse-du-Sud)

Le K (Montenach, Moselle)

Bacôve (Saint-Omer, Pas-de-Calais)

Auberge de la Grive (Trosly-Loire, Aisne)

Espadon (Paris 1er)

Nhome (Paris 1er)

Le Tout-Paris (Paris 1er)

Sushi Yoshinaga (Paris 2e)

Datil (Paris 3e)

Hémicycle (Paris 7e)

Galanga (Paris 8e)

Maison Dubois (Paris 8e)

Onor (Paris 8e)

Géosmine (Paris 11e)

Chakaiseiki Akiyoshi (Paris 15e)

Blanc (Paris 16e)

La Vieille Auberge (Villeneuve-le-Comte, Seine-et-Marne)

Cueillette (Altillac, Corrèze)

Nacre (Arès, Gironde)

Le Petit Léon (Saint-Léon-sur-Vézère, Dordogne)

La Coopérative - Domaine Riberach (Bélesta, Pyrénées-Orientales)

Calice (Béziers, Hérault)

Château de Collias (Collias, Gard)

Émilie & Thomas - Moulin de Cambelong (Conques-en-Rouergue, Aveyron)

Auberge de la Forge (Lavalette, Aude)

Restaurant Hervé Busset (Rodez, Aveyron)

Le Cèdre de Montcaud (Sabran, Gard)

L'Almandin (Saint-Cyprien, Pyrénées-Orientales)

Le Saint Hilaire (Saint-Hilaire-de-Brethmas, Gard)

SEPT (Toulouse, Aude)

Le Prieuré (Villeneuve-lès-Avignon, Gard)

La Bastide Bourrelly - Mathias Dandine (Calas-Cabriès, Bouches-du-Rhône)

Le Champ des Lunes (Lauris, Vaucluse)

Bessem (Mandelieu-la-Napoule, Alpes-Maritimes)

Le Feuillée - Le Couvent des Minimes (Mane, Alpes-de-Haute-Provence)

ONICE (Nice, Alpes-Maritimes)

Racines - Bruno Cirino (Nice, Alpes-Maritimes)

La Table de l'Orangerie - Château de Fonscolombe (Le Puy-Sainte-Réparade, Bouches-du-Rhône)

La Terrasse - Cheval Blanc St-Tropez (Saint-Tropez, Var)

Premio "Giovane chef"

Théo Fernandez, chef de l'Auberge de la Forge à Lavalette (Aude)

Premio "Chef mentore"

Yannick Allén

Premio "Sommelier"

Magali Delalex (chef sommelière de La Table de l'Ours à Val-d'Isère)

Premio "Servizio"