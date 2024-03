Giornata mondiale dell'acqua, le soluzioni di Brita per un futuro più sostenibile

In occasione della Giornata mondiale dell'acqua, che si celebra il 22 marzo, Brita, azienda leader nella filtrazione domestica, celebra 20 anni di attività in Italia con un impegno concreto per un futuro più sostenibile.

L'Italia è il primo paese in Europa per consumo di acqua in bottiglia, con una media di 248 litri pro capite l'anno. Una tendenza che Brita si impegna a contrastare, offrendo soluzioni innovative per l'ottimizzazione dell'acqua potabile.

Nel corso dei suoi 20 anni di attività in Italia, Brita ha registrato una crescita costante, con un fatturato di 32 milioni di euro nel 2023. Un successo che testimonia la crescente attenzione dei consumatori verso scelte più sostenibili.

Brita offre un'ampia gamma di prodotti per la filtrazione dell'acqua, dalle caraffe filtranti ai sistemi a rubinetto e sottolavello, fino alle borracce filtranti e ai dispenser. Una soluzione per ogni esigenza, per bere acqua filtrata di alta qualità in casa, al lavoro o in viaggio.

Brita non solo rende l'acqua più sana e pulita, ma ne migliora anche il gusto. L'azienda ha infatti sviluppato la "Brita Water Wheel", uno strumento che permette di valutare l'acqua a 360° e di individuare la soluzione filtrante più adatta alle proprie esigenze.

In occasione della Giornata mondiale dell'acqua 2024, Brita lancia la campagna "Worldwide Water Stories". 12 storie che promuovono risposte concrete alla crisi idrica globale, dando voce a persone e imprese che si impegnano per un futuro più sostenibile.