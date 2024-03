Torno, niente da fare per il nuovo resort di lusso sul lago di Como?

È scontro sul nuovo resort di lusso a Torno, sulla sponda orientale del Lago di Como che sta creando accese polemiche. Il progetto, sostenuto dal Comune come occasione per riqualificare l'area e dare nuovi servizi ai cittadini, viene invece duramente criticato da ambientalisti e da alcuni esponenti politici.

Torno, il progetto per il nuovo resort di lusso

Il resort sorgerebbe su un'area di pregio, vicino a Villa Pliniana e alla Chiesa di San Giovanni Battista. Il piano prevede la costruzione di un complesso di edifici per un totale di 6mila metri quadrati, con piscina, spa, ristorante e parcheggi.

Torno, per il nuovo resort di lusso opinioni contrastanti

Gli ambientalisti contestano il consumo di suolo e l'impatto ambientale del progetto, che a loro avviso deturperebbe il paesaggio e danneggerebbe l'ecosistema lacustre. Inoltre, si teme che il resort non porterà benefici reali alla comunità locale, ma anzi causerà un aumento del traffico e della congestione. Legambiente Como si oppone al resort, definendolo una «colata di cemento» che stravolgerebbe il delicato ecosistema lacustre.

Il sindaco di Torno, Rino Malacrida, difende il progetto, affermando che porterà benefici economici al paese e che la sua realizzazione sarà accompagnata da opere pubbliche per la sistemazione della piazza, del collegamento con la scuola elementare e della passeggiata della via Pliniana.

Torno, il nuovo resort di lusso e la politica

I deputati di Europa Verde Devis Dori e Angelo Bonelli hanno presentato un'interrogazione parlamentare sul progetto, chiedendo al Governo di valutare l'impatto ambientale e paesaggistico dell'opera.

L‘iter per l‘approvazione del progetto è ancora in corso

L'iter per l'approvazione del progetto è ancora in corso. La conferenza dei servizi si terrà venerdì prossimo e al termine ci saranno ulteriori 90 giorni per le osservazioni. Le commissioni preposte avranno poi l'ultima parola sulla realizzazione del resort.