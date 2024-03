A Torino apre “Maicol - Croissant Pane Pasticceria”, il nuovo locale di Vitellozzi

Sabato 23 marzo, apre a Torino Maicol - Croissant Pane Pasticceria, il nuovo locale di Maicol Vitellozzi, ex pastry-chef della Farmacia del Cambio, l'ideatore del crubik torinese, il croissant cubico richiestissimo non solo in città e diventato virale grazie al potere dei social. Nel nuovo spazio, Maicol ne ha rivisto la ricetta e il Crubik diventa Crubik 2.0 con un impasto bicolore, metà classico e metà cioccolato.

Apre a Torino Maicol - Croissant Pane Pasticceria

Come sarà Maicol - Croissant Pane Pasticceria e cosa si potrà trovare

Da Maicol - Croissant Pane Pasticceria, niente tavolini, solo asporto, niente caffè, ma bevande confezionate tra cui i succhi di frutta di Kuna (prodotti da Suqqo, un'azienda torinese che si occupa di produrre succhi di frutta di altissima qualità, estratti a freddo), la Mole Cola, le birre di Edit, l'acqua San Bernardo. Oltre al Crubik 2.0 il Cornetto sfogliato all'italiana, vuoto o farcito alla crema, pain au chocolat, vortice integrale di mela, pain suisse extra dark con cookie al cioccolato, girella Sacher (si tratta di uno speciality croissant). Nel segno della tradizione anche i biscotti, tra cui le paste di meliga, mais e limone, ed i cantucci, in onore alle origini toscane di Maicol.

Nei prossimi giorni si troveranno anche le monoporzioni di crostate e dolcetti tipici delle panetterie. Ed ancora le colombe in due sole varianti e in un unico formato da 750gr: agli agrumi, con limone candito e arance, ed extra dark al cioccolato. Oltre ai lievitati da colazione, da Maicol ogni giorno verranno sfornati diversi tipi di pane, come quello di segale, il pane “di quartiere”, rustico, ma anche pane al cioccolato, la baguette e presto pani alla frutta. Ed ancora pizza al taglio alla pala in quattro varianti. Insieme a lui nel progetto come co-fondatrice la pasticciera Francesca Corbo, conosciuta a Farmacia del Cambio. Maicol sarà aperto dal martedì alla domenica, più o meno dalle 7.30 alle 18 con prezzi non proprio popolari: croissant vuoto 2,80€.