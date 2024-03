Cortesie per gli ospiti, torna il programma con chef Valbuzzi: tante le novità

«Siamo estremamente fiduciosi». Ci risponde così Roberto Valbuzzi, noto chef televisivo e proprietario del ristorante Crotto Valtellina a Varese, in vista del ritorno sul piccolo schermo con il programma "Cortesie per gli ospiti", prodotto da Banijay Italia per Warner Bros e che andrà in onda su Real Time dal lunedì al venerdì alle ore 20:20.

Lo chef e volto televisivo, Roberto Valbuzzi

"Cortesie per gli ospiti": le novità per l'edizione 2024

Diverse le novità del programma per il 2024: Csaba Dalla Zorza e Roberto Valbuzzi, infatti, accolgono la new entry Tommaso Zorzi, influencer, che prende il posto di Luca Calvani e che si occuperà di giudicare la nuova categoria Home Style, che valuterà il look di ogni casa, l'atmosfera che si respira, lo stile che ogni arredo rispecchia. «Tommaso si è integrato bene con noi, quindi ne vedremo delle belle in questa stagione» ci racconta Roberto. «Siamo alla stagione numero 20 del programma. Arrivare qui, insieme a Csaba, e riuscire a mantenere quest'unione per 11 edizioni è un bel traguado e un'emozione unica e piacevole».

Roberto Valbuzzi, Csaba Dalla Zorza e Tommaso Zorzi

E poi il ritorno di un format ai fasti iniziali del programma, dopo un anno di pausa: «Si tornerà a vivere un live show, con le telecamere che entreranno in casa con noi dall'inizio fino alla fine. Speriamo che questa novità dia tanta freschezza al programma. Come andranno gli ascolti non lo sappiamo, ma noi ci abbiamo messo tutta l'energia possibile».

Il formati di "Cortesie per gli ospiti" e i protagonisti della prima puntata

Nella nuova stagione, ogni episodio vedrà due coppie competere in una sfida che va oltre la preparazione dei piatti, coinvolgendo anche l'organizzazione della mise en place e, per la prima volta, appunto, lo stile della casa. Il viaggio inizia con la presentazione dei concorrenti, seguita dall'invito ai tre giudici e dalla pianificazione e esecuzione del menu. La narrazione sarà più approfondita, concentrandosi sulle storie personali dei partecipanti e svelando i dettagli della loro preparazione. Durante la cena, i giudici valuteranno attentamente ogni aspetto, dal cibo servito allo stile di vita riflessivo nell'ambiente domestico. Alla fine, il vincitore sarà colui che incarna al meglio l'arte dell'ospitalità e il savoir-faire nell'accoglienza.

Nel primo episodio, alcuni volti noti di Real Time si metteranno alla prova: i famosi agenti immobiliari milanesi di Casa a Prima Vista, Ida e Mariana, affronteranno Gianluca e il suo amico e collega Lorenzo. Oltre a Milano e ai suoi dintorni, la nuova edizione di "Cortesie per gli Ospiti" esplorerà altre città italiane, tra cui Bologna, Aosta, Catania, Napoli e Bari.