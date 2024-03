Al supermercato vendite in calo nel 2023, ma è boom dei discount

L'Area Studi Mediobanca ha diffuso la sua ultima edizione dell'Osservatorio sulla Grande distribuzione organizzata (Gdo) italiana e internazionale, focalizzato principalmente sul settore alimentare. Lo studio, che copre il periodo 2019-2022, aggrega i dati economici e patrimoniali di 129 aziende nazionali e 32 tra i principali attori internazionali del settore.

Andamento nel 2023 e retrospettiva del 2022 nella Gdo

Nel 2023, l'aumento generalizzato dei prezzi ha portato a un aumento delle vendite nominali della Gdo italiana (+8,3% rispetto al 2022), ma ha anche causato un impatto negativo sui volumi (-1,7%). I consumatori, alla ricerca di risparmi, hanno premiato i prodotti a marchio del distributore (Mdd) riconoscendone la convenienza, la qualità e l'affidabilità. Le vendite della private label, incluse quelle nel canale discount, hanno raggiunto €25,4 miliardi nel 2023, rappresentando quasi un terzo dell'intero mercato e avvicinandosi sempre di più alla media europea del 38% di market share.

Nel 2022, l'aggregato dei maggiori gruppi italiani della Gdo ha registrato un fatturato netto di 106,2 miliardi di euro, con un aumento delle vendite del 20,4% nel periodo 2019-2022. Tuttavia, l'ebit margin nel 2022 è sceso all'1,9% rispetto al 2,2% del 2021. I retailer hanno beneficiato del "Bonus imprese prodotti energetici", che ha contribuito a salvaguardare una parte del margine operativo lordo, soprattutto per la GDO tradizionale. Gli operatori a controllo straniero hanno registrato performance inferiori rispetto a quelli italiani, con tassi di crescita più bassi del fatturato e margini più stretti.

Analisi regionale e performance dei retailer della Gdo

Le vendite sono state particolarmente brillanti per i retailer meridionali, con un aumento medio annuo del 9,2% dal 2019. Le imprese del Centro Italia hanno registrato un aumento del 5,4%, mentre gli operatori del Nord-Est hanno superato quelli del Nord-Ovest (+6,1% contro +4,7%). Aldi ha realizzato la maggiore crescita del fatturato tra il 2019 e il 2022: +33,2% medio annuo, seguita da Radenza Group (+15,4%), In's Mercato (+14,6%), Tatò Paride (+13,4%), Apulia Distribuzione (+10,5%) e MD (+10,3%). Nell'ultimo anno sempre Aldi (+29,8% sul 2021), seguita da Apulia Distribuzione (+25,5%), Radenza Group (+17,1%) e In's Mercato (+16,1%). Ebit margin 2022 più elevati per i discount Eurospin (6,3%) e il suo master franchisee Cive (6,9%); in terza posizione Ingross Levante (5,7%).

La classifica per Roi vede sul podio: Radenza Group (33,1%), Tatò Paride (19,8%) e AZ (19,7%), si avvicina Eurospin (19,1%) che si afferma regina di utili cumulati tra il 2019 e il 2022: 1.160 milioni, superando VéGé a 940 milioni e Selex (890 milioni). PAC 2000 A (Gruppo Conad) è la maggiore cooperativa italiana con vendite nel 2022 pari a 4.215 milioni, seguita Coop Alleanza 3.0 a 4.148 milioni e Conad Nord Ovest a 2.877 milioni che precede Nova Coop a 2.701 milioni. Il prestito soci del sistema Coop segna un'ulteriore decrescita dagli 8 miliardi del 2019 ai 7,7 miliardi del 2022. Negli ultimi 4 anni le Coop hanno realizzato proventi finanziari netti per 456 milioni e subìto svalutazioni per 470 milioni.