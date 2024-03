Ferrari, Leclerc sfida Hamilton anche nel food: aprirà una gelateria a Milano

Il pilota monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, si appresta a intraprendere una nuova avventura al di fuori dei circuiti di gara: l'apertura di una gelateria a Milano in collaborazione con Grom. L'annuncio ufficiale della location avverrà durante il Salone del Mobile, l'11 aprile. Tuttavia, Leclerc stesso ha anticipato l'evento e ha rivelato il nome del progetto, LEC, tramite una nota ufficiale.

Charles Leclerc aprirà una gelateria a Milano (Foto Cristiano barni Shutterstock.com)

Leclerc, una gelateria da Formula 1

Il pilota di Formula 1 ha espresso entusiasmo per questa nuova iniziativa, definendola «una nuova, grande avventura». Leclerc ha anche confessato la propria passione per il gelato, sottolineando come, nonostante la sua professione di atleta richieda uno stile di vita sano, è difficile resistere a qualche «piccolo piacere proibito».

Il progetto LEC vedrà la collaborazione tra Charles Leclerc, i fondatori di Grom Federico Grom e Guido Martinetti, e il procuratore del pilota, Nicolas Todt, figlio di Jean, mananger del Cavallino durante gli anni d'oro di Michael Schumacher. Gli imprenditori di Grom, dopo aver ceduto il marchio nel 2015 a Unilever, si sono dedicati all'ospitalità in Piemonte con il relais Le Marne, ma ora sono pronti a fare ritorno nel mondo del gelato.

Leclerc affianca Hamilton… anche nel food

Nel capoluogo lombardo è aperto dallo scorso novembre anche un ristorante della catena di Lewis Hamilton, big della massima categoria automobilistica che dal 2025 affiancherà proprio Leclerc al volante della Rossa di Maranello in Formula 1.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton insieme in Ferrari e a Milano (Foto Jay Hirano Photography Shutterstock.com)

Neat Burger, catena di fast food vegana aperta da Hamilton con Leonardo Di Caprio, si trova all'interno di Merlata Bloom, il nuovo grande centro commerciale nel distretto di Cascina Merlata e presenta un menu vastissimo.