Piove a Pasquetta? E se organizzassimo un picnic in auto? Ecco come fare

Pasquetta si sa chiama picnic! Ma, quest’anno, almeno in molte regioni del Nord Italia a rovinare i piani ci sarà la pioggia! Rinunciare alla tradizione? No! C’è una soluzione. Immagina questo: panorami mozzafiato, le persone che ami e un pasto immerso nella tranquillità di un luogo suggestivo, tutto dalla comodità della tua auto. Julianna Marshall, esperta di viaggi della International Drivers Association spiega: «La tua auto può essere molto più di un semplice mezzo di trasporto. Con i consigli e suggerimenti giusti, puoi trasformarla in un affascinante e confortevole luogo per un picnic per la tua prossima avventura all'aria aperta in famiglia».Ecco quindi, come trasformare il tuo veicolo in un'area picnic straordinaria. Esploreremo idee per luoghi mozzafiato, allestimenti pratici per auto di piccole dimensioni e menu facili da preparare ideali per i viaggi!

Come trasformare la propria aiuto in un'area picnic perfetta

La tua auto come perfetta area picnic

Secondo un sondaggio del 2021, l'88% dei genitori prevede di viaggiare con i propri figli. E il 47% utilizza spesso l'auto come mezzo di trasporto. Per le famiglie che vogliono semplificare le cose e creare ricordi unici, allestire l'auto come area picnic è un'esperienza incredibile per i bambini. Anche se può sembrare scoraggiante, realizzare questo sogno richiede solo creatività e la volontà di riutilizzare oggetti di uso quotidiano. Ecco come fare.

Picnic in auto: la ricerca di luoghi scenografici

La scelta del luogo può fare una grande differenza nella tua esperienza di picnic in auto. Marshall dice: «Cerca un luogo panoramico con vista libera, spazio di parcheggio sufficiente e aree meno affollate, così potrai allestire comodamente il tuo picnic proprio accanto alla tua auto».

Ecco alcuni suggerimenti:

I parchi nazionali o statali offrono solitamente viste mozzafiato e ampi parcheggi. I parcheggi sul lungomare o sul lago offrono rilassanti panorami sull'acqua, e il suono delle onde crea un incredibile sfondo. Anche le foreste e le montagne sono luoghi fantastici. Cerca parcheggi vicino ai sentieri per un picnic con vista sulla natura dopo una gratificante escursione.

Prima di pianificare il tuo picnic, ricorda di controllare gli orari, le regole e i regolamenti del parco.

Picnic in auto: allestire la scena

Alcuni piccoli cambiamenti possono trasformare la tua auto in un'area picnic accogliente e confortevole. «Il comfort è fondamentale - sottolinea Julianna - Investire in alcuni accessori portatili per auto come organizzatori per sedili, vassoi pieghevoli e materassi gonfiabili per auto può massimizzare notevolmente lo spazio e il comfort».

Julianna consiglia anche questi allestimenti:

Posteriore dell'a uto : Un suv o una station wagon sono perfetti per un picnic in auto. Apri il retro, stendi una coperta, posiziona dei cuscini e prendi un tavolo pieghevole per cibo e bevande.

dell'a : Un suv o una station wagon sono perfetti per un picnic in auto. Apri il retro, stendi una coperta, posiziona dei cuscini e prendi un tavolo pieghevole per cibo e bevande. All'interno dell'auto : Se il tempo non è dei migliori o preferisci un po' di privacy, perché non fare un picnic all'interno dell'auto? Questa soluzione funziona bene anche per i veicoli più piccoli.

: Se il tempo non è dei migliori o preferisci un po' di privacy, perché non fare un picnic all'interno dell'auto? Questa soluzione funziona bene anche per i veicoli più piccoli. Picnic fuori dall'aut o: Se hai il bagagliaio o il portellone aperto, allestisci il tuo picnic all'esterno. Posiziona sedie da campeggio o un tappeto da picnic proprio fuori dalla tua auto, e usa il bagagliaio come tavolo.

o: Se hai il bagagliaio o il portellone aperto, allestisci il tuo picnic all'esterno. Posiziona sedie da campeggio o un tappeto da picnic proprio fuori dalla tua auto, e usa il bagagliaio come tavolo. Anche le auto di piccole dimensioni possono sorprenderti con lo spazio che offrono una volta svuotato il bagagliaio. Aggancia un ombrellone al tuo bagagliaio aperto per picnic a prova di intemperie. Alcune sedie pieghevoli o coperte da picnic attorno all'auto possono fornire posti a sedere aggiuntivi.

Tutti i consigli per un perfetto e scenogfrafico picnin in auto

Picnic in auto: la pianificazione del menu

La chiave per un piacevole picnic mobile è non lasciare che il cibo diventi una distrazione. Creare un menu senza complicazioni aiuterà a mantenere l'attenzione sull'esperienza.

Cibi da mangiare con le mani : gli alimenti facili da gestire dovrebbero dominare il menù del tuo picnic. Opta per panini, involtini, verdure grigliate, frutta o insalate in bicchieri.

: gli alimenti facili da gestire dovrebbero dominare il menù del tuo picnic. Opta per panini, involtini, verdure grigliate, frutta o insalate in bicchieri. Articoli facilmente confezionabili : gli alimenti in barattoli, come yogurt, parfait e insalate di pasta, possono essere confezionati in modo sicuro e richiedono meno spazio, riducendo al minimo il potenziale disordine.

: gli alimenti in barattoli, come yogurt, parfait e insalate di pasta, possono essere confezionati in modo sicuro e richiedono meno spazio, riducendo al minimo il potenziale disordine. Utensili pratici : usa utensili leggeri, riciclabili o riutilizzabili. L'idratazione è fondamentale, quindi tieni sempre a portata di mano una bottiglia d'acqua.

: usa utensili leggeri, riciclabili o riutilizzabili. L'idratazione è fondamentale, quindi tieni sempre a portata di mano una bottiglia d'acqua. Bevande: includi opzioni di idratazione come acqua aromatizzata o limonata fatta in casa, insalate di frutta per un boccone rinfrescante e dolci da mangiare con le mani per un dolce finale!

«L'esperienza di un picnic in auto è molto più che un semplice pasto - afferma Julianna Marshall - È un'avventura, un cambiamento, una scoperta fortuita. Non preoccuparti se non tutto è perfetto. La magia risiede spesso nell'improvviso e nell'inaspettato».

Picnic in auto: i giochi se spunta il sole

E se per caso il sole dovesse finalmente fare capolino, ricordati di portare con te alcuni giochi all'aperto facili da trasportare come il frisbee e i set da mini-golf, o torna ai vecchi tempi con un gioco di palla. Puoi organizzare una caccia al tesoro nella natura in cui i bambini cercano fiori, rocce o foglie specifici. Incorpora aspetti educativi come l'osservazione delle stelle e l'identificazione delle costellazioni. Dopotutto, un sondaggio ha rilevato che all'88% dei bambini piace imparare all'aperto.

Picnic in auto: attenzione alla sicurezza

Non importa quanto possa essere allettante questa impresa, è importante ricordare la funzione primaria di un'auto. La sicurezza non dovrebbe mai essere compromessa per il bene di un picnic. Rispetta sempre le normative e le linee guida locali relative al parcheggio e alle attività all'aperto.

Questa lista di controllo dovrebbe servire come buon punto di partenza:

Verifica la stabilità di tutti i posti a sedere o le superfici improvvisate

Tieni a portata di mano un kit di pronto soccorso e un estintore

Non lasciare mai il cibo incustodito per evitare di attirare la fauna selvatica

Pianifica i tuoi orari di ritorno per evitare la guida notturna

Prepararsi per una vacanza in famiglia unica può sembrare un compito arduo. Tuttavia, l'essenza del divertimento risiede tanto nella preparazione quanto nella destinazione.

Riprendendo le parole di Marshall, non si tratta solo di arrivare da qualche parte; si tratta di apprezzare l'esperienza lungo il cammino. Quest'estate, la tua auto potrebbe essere più di un semplice mezzo di trasporto; potrebbe essere il veicolo per creare indimenticabili ricordi di famiglia. Goditi il viaggio e la destinazione con i picnic in auto! Anche con la pioggia!