Sapori dallo stadio: gli street food preferiti dai tifosi di tutto il mondo

Assistere a una partita di calcio è un'esperienza senza eguali. L'energia della folla, la passione profonda per le squadre, le discussioni accese e le scommesse sportive tra gli amici della domenica: si tratta di un rituale che si sta un po’ perdendo ovunque.

Tra partite in streaming, piattaforme online con lauti bonus scommesse, siti e app social con cui comunicare in diretta con i propri amici tifosi, in molti hanno abbandonato l’abitudine di trovarsi in curva la domenica per supportare i propri beniamini calcistici. Ed è un vero peccato.

L’esperienza da stadio è molto più di una semplice partita: dai cori tramandati dai nonni ai loro figli e nipoti, alle coreografie improvvisate con i vicini di posto, a quel particolare profumo di fritto e sudore, per arrivare alla gastronomia “street food” degli stadi.

È proprio del cibo da stadio che vogliamo parlare oggi. Si tratta di un’occasione di incontro e di conforto fondamentale per qualsiasi appassionato di calcio: da nord a sud, da est a ovest, lo street food da stadio ci racconta abitudini e filosofie di vita che rendono unica ogni tifoseria, vediamo insieme le più interessanti.

Regno Unito

L’Inghilterra è molto conosciuta per la passione estrema delle proprie tifoserie: ma cosa sono soliti mangiare i tifosi inglesi durante le partite? L’opzione “classica” della domenica sono le classiche torte salate al manzo, molto popolari anche in Australia. Si tratta di torte monoporzione, non più grandi delle nostre “merendine”, servite calde con un filo di ketchup: un’ottima opzione ipercalorica per quei giorni al freddo e sotto la pioggia.

Brasile

Volando dall’altra parte del mondo, in una delle patrie dei campioni di calcio, troviamo il Brasile con il Feijão Tropeiro. Si tratta di un piatto molto gustoso a base di fagioli, pancetta e salsiccia, molto nutriente nonostante le “umili” origini. Si tratta di uno dei piatti più rappresentativi della cucina brasiliana e ha saputo conquistare migliaia di tifosi da tutto il mondo durante i mondiali di calcio nel 2014.

Germania

La proposta degli stadi tedeschi non sorprenderà nessuno: i tifosi teutonici continuano a preferire wurstel come Bratwurst e Currywurst e gli immancabili Pretzel, il tipico pane salato intrecciato a forma di un anello con le due estremità annodate. Negli ultimi anni, poi si è molto diffuso anche il Döner Kebab che in Germania è reperibile ormai ad ogni angolo.

Stati Uniti (USA)

Che si tratti di football americano, baseball o hockey su ghiaccio sappiamo bene cosa aspettarci dai nostri amici d’oltreoceano. I tifosi americani allo stadio infatti apprezzano qualsiasi tipo di cibo a patto che sia fritto o grigliato: sono estremamente popolari hot dog, hamburger, nachos, etc. A tal punto che si è diffusa negli anni pure l’abitudine del tailgating, portarsi un barbecue nel parcheggio dello stadio e mangiare appoggiati al cofano dell’auto prima della partita!

Portogallo

Tornando in Europa, passiamo dal Portogallo con le sue golose Bifana. Questo street food portoghese non ha niente a che fare con le befane nostrane: si tratta di gustosi panini farciti con fette sottili di carne di maiale marinate in vino bianco, paprica, aglio, foglie di alloro e aceto. Per farvi capire la popolarità di questo piatto, sappiate che la celebre catena McDonald's serve pure il McBifana in Portogallo!

Belgio

Parlando di Fast Food, è impossibile non menzionare le classiche patatine fritte! Questo goloso contorno fa da protagonista negli stadi del Belgio dove resta lo stuzzichino preferito dei tifosi. Servite abbondantemente in un cono di carta, le patate belghe sono da abbinare alla propria salsa di preferenza: dai classici ketchup e maionese, a salse più moderne come barbecue, tartare e perfino sottaceti.

Giappone

Il Giappone sarà anche famoso per sushi e ramen ma quando si tratta di eventi sportivi niente batte le varietà locali di street food come lo yakitori! Si tratta di spiedini di pollo alla griglia disponibili in diverse modalità e gusti: c’è n’è davvero per tutti i gusti! Noi consigliamo l’abbinamento cipollotto giapponese e coscia di pollo, accompagnato da una bella birra fresca: non potrai sbagliare!

Corea del Sud

Gli appassionati della Corea del Sud sapranno già dove vogliamo andare a parare: è immancabile ormai negli stadi coreani il pollo fritto coreano! Questo snack coreano è tipicamente croccante, speziato e non grasso e viene consumato in abbinamento a salse o condimenti come la salsa piccante gochujang, ma anche formaggio, salsa barbecue, aglio, pomodoro, etc. Insomma, un cibo che sa unire anche le tifoserie rivali.