Lo champagne di Brad Pitt sarà servito (di nuovo) alla notte degli Oscar

Per il terzo anno consecutivo, nella notte degli Oscar, si berrà lo Champagne firmato da Brad Pitt. Anche nel 2024, infatti, sarà servito agli ospiti dell’Academy il Fleur de Miraval Rosé, prodotto dalla star hollywoodiana insieme alle famiglie Perrin e Péters.

Brad Pitt agli Oscar: una storia di successo

Pitt ha ricevuto sette nomination agli Oscar sin dal suo debutto sul grande schermo come autostoppista cowboy in Thelma & Louise nel 1991. Ha vinto il premio come Miglior attore non protagonista nel 2020 per il suo ruolo in “C'era una volta a... Hollywood”, e ha anche vinto il premio come Miglior Film nel 2014 dopo aver prodotto “12 anni schiavo”.

Quest'anno, non è nominato per nessun premio, ma sarà comunque protagonista della serata grazie al proprio Champagne rosé che dal 2022 viene servito per l'occasione.

I segreti dello Champagne di Brad Pitt

Pitt, i Perrin e i Péters si sono uniti per creare la Casa dello Champagne Fleur de Miraval: l'unico produttore di champagne dedicato esclusivamente al rosé.

Il Fleur de Miraval Rosé è un blend a base di uve Chardonnay provenienti dai territori della Côte des Blancs con saignée di Pinot Noir di Vertus le cui note sapide di ribes rosso e lampone energizzano la delicata espressione minerale, salina e iodata dello Chardonnay.

Brad Pitt, il vino e Angelina: amori e battaglie

Pitt aveva acquistato nel 2008 lo Château Miraval, nel sud della Francia, insieme ad Angelina Jolie e sempre lì avevano celebrato le loro nozze nel 2014.

Dopo il divorzio entrambi avevano mantenuto le rispettive quote paritetiche nel castello e nel marchio Miraval, conosciuto proprio per il vino rosé dando poi vita ad una lunga battaglia legale per lo stesso.