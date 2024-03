Chiude la catena Panini Durini in tutta Italia, ma forse non sarà un addio

Dopo 12 anni, il 4 marzo 2024, chiude definitivamente Panini Durini, la catena di lunch bar con 17 locali in Lombardia e punti vendita a Genova e Torino. L’annuncio via social: «Siamo giunti alla fine di questo meraviglioso viaggio». Anche se lo staff di Panini Durini ha però sottolineato che non si tratta necessariamente di un addio e che «in qualche modo ci rincontreremo».

Panini Durini chiude dopo 12 anni

Panini Durini, insegna dinamica amata dai milanesi

E con Panini Durini se ne va anche un pezzetto di storia dei milanesi. La catena era, infatti, un’insegna molto amata a Milano, grazie alla sua offerta dinamica che spaziava dalla caffetteria ai panini, passando per gli aperitivi, con un’attenzione particolare ai prodotti made in Italy.

Il ringraziamento di Panini Durini ai clienti

Nel lungo comunicato Panini Durini scritto un sentito ringraziamento ai clienti: «Vi ringraziamo di averci sempre scelto, vi ringraziamo per averci tenuto compagnia in questi lunghi anni. Vi ringraziamo se eravate clienti abituali che venivano tutti i giorni a prendere le stesse identiche cose. Vi ringraziamo se eravate clienti lampo attirati dalle nostre vetrine e il vostro istinto vi ha fatto scegliere noi. Vi ringraziamo se eravate clienti del cappuccio e brioches, ma anche se eravate clienti dell'orzo in tazza di vetro con latte di soia a parte tiepido. Vi ringraziamo per tutto il tempo passato da noi, per ogni panino consumato, per ogni euro del vostro lavoro che avete scelto di investire nella nostra qualità. Vi ringraziamo per aver speso il vostro tempo sui nostri tavoli e al nostro bancone. Vi ringraziamo per aver condiviso con noi lampi della vostra vita, raccontandoci come stavate, come stava andando l'uscita con la nuova fidanzata, come stava il vostro barboncino. Grazie per aver chiacchierato con noi, grazie per averci fatto compagnia, grazie per aver visto in noi quelle persone che andavano oltre il semplice preparare il caffè. Grazie per averci scelto come le vostre personali sveglie perché dai, come si fa ad iniziare la giornata senza un coffee come si deve?».