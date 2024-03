Il valore dell'inclusività al bar-ristorante “21 Grammi” di Brescia

Quando mangiar bene può far del bene e diventa un modello di inclusione sociale, è la sfida (vinta) del bar-ristorante "21 Grammi" di Brescia. Nei giorni scorsi ha festeggiato gli otto anni di vita. Nato da un'idea del Centro bresciano Down, si è inserito pian piano nel cuore della città (in viale Italia), abbattendo molti pregiudizi all'insegna dell'integrazione e della buona cucina, con piatti deliziosi. Uno su tutti: un superlativo risotto ai formaggi di malga.

I ragazzi del bar-ristorante "21 Grammi" di Brescia

Al bar-ristorante "21 Grammi" l'inclusività è un valore

«La Cooperativa sociale Big Bang, nata nel 2016 - ricorda il presidente Giovanni Maggiori - è lo strumento che ci ha permesso di vincere una scommessa fondamentale. Scuotere le imprese, creando le condizioni per consentire a persone con fragilità intellettiva di essere in grado di assumere un ruolo lavorativo vero nel mondo della ristorazione, con compiti di responsabilità da gestire quotidianamente. Giovani e adulti con la sindrome di Down hanno raggiunto una propria autonomia e crescita personale. La diversità e l'ignoranza - è noto - fanno paura! A "21 Grammi", l'inclusività è un valore. Dopo un primo triennio di crescita, il punto ristoro ha affrontato le sfide della pandemia e del ritorno alla normalità. Grazie al generoso supporto di realtà pubbliche e private che hanno creduto nel progetto, abbiamo superato le difficoltà e ora i nostri ragazzi si trovano in una fase di crescita».

«L'obiettivo è consolidare il volume d'affari, ripagare gli investimenti e raggiungere un'efficienza economica che permetta di mantenere l'impatto sociale del bar e del ristorante - ha spiegato Maggiori. Abbiamo chiuso il bilancio del 2023 con il primo utile operativo dalla nascita, dimostrando alle altre imprese del mondo della ristorazione - e non solo - che creare un ambiente inclusivo delle diversità e sostenibile economicamente è possibile».

La prima "21 Grammi Charity Dinner"

Attualmente, "21 Grammi" offre un lavoro stabile a 7 persone con disabilità, altre 27 collaborano all'interno e all'esterno a vario titolo, coordinate in cucina dagli infaticabili Andrea Colosio e Cristian Facchetti. E per celebrare i primi otto anni di vita, l'11 marzo alla tenuta Sei Ore di Gambara si terrà la prima "21 Grammi Charity Dinner". Una serata stellata con lo chef Stefano Cerveni e la pastry chef Annalisa Borella, per raccogliere fondi per sostenere l'attività della Cooperativa sociale Big Bang. Un vero "Big Bang" nel mondo della ristorazione di qualità e inclusività sociale.

21 Grammi

Viale Italia 13/B - 25126 Brescia

Tel 345 822 7090