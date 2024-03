Lo stile della Lombardia conquista i turisti: Milano e Brescia le preferite

Boom di stranieri a Bergamo, Sondrio e Mantova grazie a Usa e Ue; Milano la più attrattiva, Como internazionale, Brescia scoperta grazie alla Capitale della Cultura. In sintesi, alcuni flash 2023 sull'andamento turistico in Lombardia che complessivamente ha superato oltre 51 milioni di presenze, il 64 % straniere. La distribuzione dei pernottamenti nelle province evidenzia una vocazione turistica di tutto il territorio regionale. Lo rivelano gli ultimi dati dell'Osservatorio per il turismo e l'attrattività di Regione Lombardia.

Il turismo internazionale è concentrato su Milano e sui laghi

Boom di turisti a Milano e Brescia

«Ai vertici si posizionano Milano e Brescia che incassano rispettivamente 18,8 milioni e 13,1 milioni di soggiorni nel 2023 - spiega Barbara Mazzali, assessore al Turismo - illustrando i numeri - Seguono altre destinazioni lombarde già “iconiche”, come Como (4,6 milioni di soggiorni) e Sondrio (4,4 milioni), la prima nota soprattutto per la stagione estiva che attrae sul “lungolago” migliaia di visitatori, mentre la seconda per quella invernali».

Barbara Mazzali, assessore al Turismo in Lombardia

Secondo i dati, oltre a destinazioni già note, ottime performance hanno riguardato, lo scorso anno, le province di Bergamo (2,7 milioni di presenze nel 2023), Varese (2,4 milioni) e Monza Brianza (1,5 milioni). In base all'analisi dell'Osservatorio regionale per il turismo, numeri positivi anche per Lecco (1,1 milioni), Mantova (684mila), Pavia (560mila) e Cremona (453mila). Per Mazzali «questi numeri confermano l'efficacia della strategia di promozione turistica attraverso il nostro nuovo brand regionale unitario “Lombardia Style”, perché il territorio lombardo non è solo il nostro splendido capoluogo, Milano, che ha avuto ottimi risultati nel 2023, ma può contare anche sul grande potenziale di tutte le nostre province lombarde».

I turisti stranieri amano Milano

Un altro dato spicca dalle elaborazioni dell'Osservatorio regionale: il turismo internazionale è concentrato su Milano e sui laghi, mentre sul resto del territorio prevale il turismo nazionale. «I primi per pernottamenti - precisa ancora l'assessore - sono i tedeschi (7 milioni nel 2023), seguiti da statunitensi (2,4 milioni), francesi (2,1 milioni), britannici (2 milioni), olandesi (1,7 milioni), svizzeri (1,4 milioni) e polacchi (1,3 milioni)».

La distribuzione dei pernottamenti per mese evidenzia un picco nella stagione estiva, trainato dalle presenze straniere, che a luglio 2023 hanno raggiunto i 6,5 milioni, sotto la spinta del 70% di presenze estere.

In Lombardia i turisti prediligono gli alberghi

Ultimo elemento evidenziato dall'assessore regionale è quello relativo al “primato” degli alberghi su altre strutture ricettive: «Il 60% di coloro che hanno trascorso le vacanze in Lombardia - ha sottolineato - ha soggiornato in hotel, a riprova dell'altissima qualità dell'offerta lombarda, senza nulla togliere a tanti altri luoghi di accoglienza di diversa tipologia».

