Checco er Carettiere “insegna” la cucina tipica romana con le cooking class

Una delle insegne più storiche della Capitale. Un ristorante di natura genuinamente trasteverina, che emana romanità da ogni singolo angolo, tavolo, piatto. E, da poche settimane, la possibilità di venire ad apprendere direttamente qui le ricette, e i segreti, delle preparazioni tipiche di Roma. Il “qui” è Checco Er Carettiere, trattoria che nella Città Eterna è una sorta di istituzione. E ora anche una sorta di università culinaria per tutti gli appassionati di ricette che vogliono sporcarsi le mani in un locale che, sulle sponde del Tevere, è famoso quanto lo stesso fiume, il Colosseo o Francesco Totti. Tutti simboli di intrinseca romanità.

Al via le cooking class da Checco er Carettiere a Roma

Vuoi perché questo locale, fondato nel 1935, si appresta a scavallare i 90 anni di attività, vuoi perché la famiglia dei proprietari del ristorante è residente di Trastevere, noto quartiere romano, da 11 generazioni. Di cui 4 si sono susseguite alla guida di Checco Er Carettiere. Oggi Stefania, coadiuvata dalla figlia, tiene le redini delle cucine del locale ereditato dal padre Filippo e ancor prima aperto da suo nonno.

La sala di Checco er Carettiere

L'originale Francesco, per l'appunto Checco. La cui professione, quella di carettiere (ad inizio '900, trasportatore di vino dai Castelli Romani sino in città) ha caratterizzato e marchiato in modo indelebile questa storica insegna romana.

Le cooking class da Checco er Carettiere

Dicevamo, le cooking class. Da poco sono partite le prenotazioni per dare la possibilità a chiunque curioso o appassionato di cucina di potersi mettere alla prova (in modo ludico e scanzonato, così come da buona tradizione romana dopotutto) nella preparazioni di ricette tipiche della gastronomia locale.

Tra le preparazioni insegnate anche i carciofi alla romana

Guidati da Stefania i partecipanti possono quindi cimentarsi nella realizzazione del carciofo alla romana (partendo dalla pulizia del vegetale, passando per il condimento adeguato e la cottura) con i tipici saltimbocca o le tagliatelle all'amatriciana e la pasta ripiena, ricette per le quali si comincia inevitabilmente dalla realizzazione della pasta fresca sino al suo taglio, sempre sotto l'occhio attento di Stefania e delle sue assistenti. Tra le quali anche una traduttrice, tramite tra la cuoca e i clienti stranieri che in visita a Roma vogliono dilettarsi nella preparazione delle ricette della tradizione locale.

Le cooking class si dividono in tre categorie in base alle esigenze del cliente: multiple, personalizzate o private (prezzo 100 euro a persona per le prime due, 250 con un minimo di 4 partecipanti per l'ultima). Prima di sporcarsi le mani con impasti e sughi, la possibilità di godersi uno splendido tour del ristorante alla scoperta di tutti i personaggi illustri che si sono deliziati a questi tavoli dal 1935 ad oggi, ascoltando la storia di Checco e della famiglia che porta avanti con orgoglio l'attività da ormai quasi 90 anni.

Checco er Carettiere, insegna storica romana

Dicevamo, si respira romanità vera in ogni angolo di questa trattoria. Una trattoria rinomata, famosa e conosciuta. Frequentata da romani, certo, e anche tanti turisti incuriositi dalla cucina tipica cittadina. Nel corso dei decenni anche non poche personalità di spicco del jet set internazionale sono venute a mangiare qui. Impossibile, forse, dopotutto il contrario, considerando come il padre dell'attuale proprietaria abbia frequentato le scuole elementari assieme a due coetanei che avrebbero scritto poi la storia del cinema e della musica: Sergio Leone e Ennio Morricone, clienti poi del ristorante.

Il padre di Stefania, l'attuale proprietaria di Checco er Carettiere, andava in classe con Sergio Leone e Ennio Morricone

Oltre a loro citiamo, a titolo puramente esemplificativo, anche Gabriel Garcia Marquez, Robert De Niro, Gianni Minà e Muhammad Ali. Nomi non a caso: sono loro i personaggi ritratti in una foto appesa alle pareti del locale, “catturati” durante un momento conviviale. Ma la storia di Checco er Carettiere per certi versi è anche la storia della romanità, quella verace e genuina, espressa a tavola. Una storia apprezzata ormai da romani e stranieri, gente comune e star internazionali, testimoniata da pareti tappezzate di foto che ripercorrono quasi 9 decenni di ristorazione e 4 generazioni della famiglia Porcelli.