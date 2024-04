Lo chef Davide Oldani e le sue visioni pop in un libro

Lo chef Davide Oldani, ideatore della cucina pop, per festeggiare i 20 anni del suo D’O, ristorante due stelle Michelin a Cornaredo (Mi) ha presentato il suo libro "Visioni pop. Una passione lunga 20 anni” alla quarta edizione di Formaggi e Sorrisi Cheese & friends Festival a Cremona. In questo libro lo chef racconta il suo essere pop rappresentato in ogni cosa che fa, dalla cucina all’arredamento del ristorante che disegna personalmente dalle sedie ai bicchieri, fino ai reggi posate. Oldani ha anche aperto un altro ristorante a Cornaredo: Olmo.

Il libro Visioni pop. Una passione lunga 20 anni di Davide Oldani

Davide Oldani, la storia di uno chef

Un libro manifesto, un libro per festeggiare i vent’anni del D’O grazie a queste pagine in cui Davide Oldani racconta parte della sua esperienza, dell’esperienza delle persone con cui è cresciuto lavorando, della sua squadra. Un manifesto e un testimone, da passare ai giovani, per restituire loro fiducia e valori. Una carriera calcistica stroncata da un infortunio, infrangendo un sogno che gli ha insegnato che… quando se ne infrange uno è sempre meglio avere nel cassetto quello di scorta. La passione deve essere il filo conduttore, l’approccio alla vita che funziona e che ogni giorno deve portare a dire “voglio quello che ho”, “voglio ancora quello che ho”.

«Ho messo la mia passione nero su bianco per i ragazzi della scuola alberghiera e per gli appassionati di cucina. – spiega Davide Oldani - Ho deciso di tornare nella mia Lombardia per vivere quello che può darmi il mio territorio sia a livello umano che di prodotto. la mia vita, in quanto promessa del calcio è cambiata dalla mattina alla sera e ho saputo reinventarmi ma credo che sia fondamentale promuovere il cibo e il movimento come due grandi basi da trasmettere ai nostri giovani. è essere coerenti ed essere pronti al cambiamento».

Sulla sua formazione lo chef ha raccontato «Gualtiero Marchesi è stato per me come un secondo padre, mi ha insegnato a vivere e l’ha fatto con un incredibile delicatezza. Oltre che con Marchesi, lo chef Oldani si è confrontato con grandi come Gordon Ramsey, Alain Ducasse, e dopo l’esperienza in tante cucine stellate, ha creato la sua…

Lo chef Davide Oldani

Nel suo libro racconta, infatti, «una passione fatta da un giovane e dedicata ai giovani di adesso che vogliono approcciare a questo mestiere che non è tra i più facili».

In un libro la cucina pop di Davide Oldani

La cucina pop «è un mio modo di essere che ho trasmesso ai miei ragazzi e credo che sia il modo migliore di approcciare ad una società che diventa sempre più delicata. Un modo per tenere sempre i piedi ben saldi per terra e capire qual è la strada da intraprendere per essere felici».

«Non credo molto nei sogni, credo che facciano parte della gioventù, oggi parlo di visione che ci permette di fare tutto nella vita e un grande insegnamento che ho appresso che dalle piccole cose fanno le grandi differenza». Ora è tempo di ascoltare i ragazzi e di parlare con loro: non ci sono formule da applicare; il segreto è costruire. «Un consiglio? Il più importante? Non compro un Messi per 100 milioni, faccio il possibile per formare dei ragazzi che diventino dei Messi».