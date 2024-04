Fiordi, capitali e paesaggi unici: il nord Europa in crociera conquista l'estate

Sogni un'estate ricca di emozioni e di scoperte? Allora il nord Europa è la destinazione perfetta. Secondo Crocierissime, agenzia web leader in Italia specializzata in crociere, infatti, questa regione sta registrando un boom di richieste, con un aumento del 6% rispetto all'anno precedente. Un trend che testimonia l'attrattiva crescente delle affascinanti coste e città storiche della regione, che stanno catturando l'interesse di un numero sempre più alto di viaggiatori desiderosi di esplorare nuovi orizzonti marittimi.

Nord Europa: crociere da sogno tra fiordi e capitali

In crociera nel nord Europa, gli itinerari da sogno

Preceduto solamente dal Mediterraneo occidentale e dalle isole greche, gli itinerari estivi per eccellenza che richiamano persone da tutto il mondo per la presenza di acque cristalline e una cultura vivace, il nord Europa permette di navigare sia nelle suggestive e profonde acque dei fiordi norvegesi, come Hellesylt, Geiranger, Bergen o Stavanger, e di spingersi fino a Capo Nord, sia di ripercorrere le rotte degli antichi vichinghi tra le capitali del mar Baltico, città ricche di cultura e tradizioni. Qui si possono scoprire gli stretti canali e passeggiare tra le strade medievali di Stoccolma, Tallin, Helsinki e Oslo, che riesce ad unire storia e modernità in uno stile davvero unico.

Per i più avventurosi è possibile anche visitare gli incredibili paesaggi appena sotto il circolo polare artico, con iceberg in movimento e verdi vallate in Groenlandia, ghiacciai perenni, geyser e sorgenti termali in Islanda, grandi fiordi e spiagge "caraibiche" alle Lofoten, le spettacolari terre illuminate dal sole di mezzanotte.

Crociera nel nord Europa, un'esperienza all'insegna del comfort tra avventura e relax

Uno dei principali vantaggi di una vacanza in crociera è la possibilità di visitare più destinazioni in un unico viaggio: i passeggeri possono, infatti, esplorare diverse culture e godere di paesaggi mozzafiato senza la necessità di spostarsi continuamente da un hotel all'altro. Questa tipologia di vacanza è indicata anche per chi ha pochi giorni a disposizione e vuole sfruttarli al meglio: la durata media delle crociere preferita dagli italiani, infatti, è di 8 giorni e 7 notti, un periodo ideale per godersi un mix di momenti di puro relax e avventure esplorative, con la possibilità di sperimentare appieno le offerte a bordo.

Crociere nel nord Europa: tutti i vantaggi di una vacanza indimenticabile

Un aspetto importante è la comodità di acquistare escursioni organizzate per vivere appieno tour emozionanti: dalle visite culturali alle avventure all'aria aperta, c'è un'ampia gamma di attività disponibili per soddisfare ogni tipo di viaggiatore. Ma i vantaggi non finiscono qui: a bordo della nave i passeggeri possono godere di cibo a volontà, con buffet, ristoranti di alta cucina e bar di ogni genere che soddisfano ogni palato.

Nel nord Europa in crociera? Una vacanza conveniente

Dall'indagine di Crocierissime emerge un altro dato interessante riguardo i prezzi delle crociere per luglio e agosto 2024, che mostrano una diminuzione del 4% rispetto all'anno precedente. Questo trend potrebbe essere un'opportunità per i viaggiatori di approfittare di tariffe più convenienti e di pianificare la propria vacanza estiva all'insegna del comfort senza spendere una fortuna.

Laura Amoretti, ceo di Crocierissime

«In un panorama in continua evoluzione, è entusiasmante osservare il crescente interesse dei viaggiatori per il nord Europa come meta estiva privilegiata nel 2024» afferma Laura Amoretti, ceo di Crocierissime. «I dati raccolti confermano l'ascesa di questa regione, con un aumento significativo del 6% rispetto all'anno precedente. Le coste affascinanti e le città storiche del nord Europa esercitano un magnetismo irresistibile sui viaggiatori, sempre più desiderosi di esplorare nuove frontiere marittime. In questo contesto, le crociere si confermano una scelta eccellente per godere appieno di questa destinazione: comode, lussuose e ora ancora più accessibili grazie ad una diminuzione del 4% dei prezzi. Una soluzione che sicuramente presenta tanti vantaggi sotto diversi punti di vista e che noi di Crocierissime rendiamo ancora più indimenticabile, offrendo itinerari su misura e un servizio di vendita e consulenza impeccabile».