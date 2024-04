Bada come la fuma... Milano: All'Antico Vinaio apre il 4° locale in città

All'Antico Vinaio è pronto a inaugurare il suo quarto negozio a Milano. La nuova apertura è situata in via Orefici 5 (ex panini Durini) a pochi passi dal simbolico Duomo di Milano. Questo evento si inserisce nel contesto di una serie di aperture di successo, tra cui quelle di Las Vegas, Los Angeles e l'inarrestabile espansione italiana. Tommaso Mazzanti, volto noto e fondatore del brand, sarà presente all'evento inaugurale, previsto per sabato 20 aprile alle ore 11.

All'Antico Vinaio: quarto locale a Milano in via Orefici 5

Il nuovo locale milanese si sviluppa su due piani e promette di diventare un punto di ritrovo sia per i milanesi che per i turisti, offrendo un ambiente accogliente e spazioso dove gustare le famose schiacciate che hanno reso celebre All'Antico Vinaio.

L'inaugurazione vedrà Mazzanti in prima linea in una giornata che si preannuncia ricca di festeggiamenti. L'apertura di questo nuovo spazio non è solo un'ulteriore conferma del successo di All'Antico Vinaio, ma anche un arricchimento per il tessuto gastronomico di Milano, città sempre più al centro dell'attenzione per i suoi dinamici cambiamenti nel comparto della ristorazione.

Con l'aggiunta di questo nuovo indirizzo, All'Antico Vinaio non solo “cala il poker” con il suo quarto locale, ma rafforza anche il legame con i suoi fan e clienti, consolidando un modello di business che punta alla qualità e alla tradizione, con uno sguardo attento alle nuove tendenze del mercato. «Sono estremamente felice di poter espandere la nostra presenza a Milano - ha commentato proprio Mazzanti. Un'opportunità che non solo accresce il nostro marchio ma ci permette anche di continuare ad assumere nuovi collaboratori avvicinandoci al traguardo di quasi 100 dipendenti dedicati esclusivamente alla città di Milano».