Formaggi di qualità: ristoranti in prima linea per valorizzare le eccellenze Fipe e Afidop sigleranno il prossimo 7 maggio a Cibus un accordo per promuovere il made in Italy nei pubblici esercizi con linee guida dei formaggi Dop. Il ministro Lollobrigida suggerisce invece di imporre un piatto di formaggio nei menu, una proposta che all’atto pratico si preannuncia complicata, quando non controproducente, a differenza dell'obbligo di nominare correttamente i formaggi