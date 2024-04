Le ricette di casa Persia: la comica porta in tv la sua cucina abruzzese

Valentina Persia, nota per il suo spirito vivace e la sua capacità di far sorridere gli altri, rivela un lato più intimo di sé attraverso la sua passione per la cucina. Lontana dai riflettori e dagli applausi del palcoscenico, Valentina trova gioia e conforto tra i fornelli, preparando piatti che richiamano i sapori e i profumi della sua amata regione. L'Abruzzo, terra di antiche tradizioni culinarie e ingredienti genuini, ha plasmato il palato di Valentina sin dalla sua infanzia… Crescendo tra le colline e i borghi pittoreschi abruzzesi, ha imparato l'importanza della cucina come veicolo di condivisione, amore e identità familiare. I piatti preparati con cura e passione da sua madre e sua nonna hanno lasciato un'impronta molto forte nel suo cuore, ispirandola a portare avanti questa eredità gastronomica con orgoglio e dedizione.

Valentina Persia porta in tv la cucina abruzzese

"Le Ricette di casa Persia": Valentina Persia e mamma Nietta insieme in tv

Attraverso la serie televisiva "Le Ricette di casa Persia - L'Abruzzo a modo mio”, in onda dal 3 aprile su Food Network, ogni mercoledì alle 21, Valentina si propone di condividere con il pubblico non solo le ricette della sua terra, ma anche le storie e i ricordi legati a quelle atmosfere. In questo viaggio culinario - composto da sei episodi della durata di 60 minuti ciascuno, prodotta da Colorado Film, una società del Gruppo Rainbow, per Warner Bros. Valentina Persia si mette ai fornelli per guidarci attraverso un viaggio sensoriale alla scoperta dei sapori autentici e delle tradizioni gastronomiche dell'Abruzzo.

Valentina Persia e mamma Nietta

Ma non è da sola in questa avventura culinaria: accanto a lei c'è la sua adorata mamma Nietta, pronta ad affiancarla durante le preparazioni e a dispensare al pubblico i segreti delle ricette di famiglia.

Alla scoperta dei sapori autentici dell'Abruzzo con Valentina Persia

Questa nuova avventura culinaria, come dicevamo, rappresenta, per Valentina un modo per esplorare un aspetto finora poco esplorato della sua identità artistica e personale. L'amore per la cucina non solo arricchisce il suo bagaglio creativo ma testimonia anche il legame profondo che la lega alle sue radici abruzzesi e alla tradizione culinaria tramandata da generazioni. Ogni piatto che prepara è un invito a gustare non solo il cibo, ma anche l'amore, la storia e l'identità di una terra ricca di tradizioni e sapori unici.