Mangia Puglia Ama torna in tv... viaggio tra orecchiette e cucina tipica

Non è una semplice serie culinaria ma un'autentica celebrazione della cultura gastronomica pugliese, un tributo alla tradizione e alla creatività. Dal 27 aprile, su Food Network (visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, tivùsat Canale 53) torna "Mangia Puglia Ama". Ogni sabato alle 17:50, con la guida degli chef Antonella Ricci e Vinod Sookar, gli spettatori vengono coinvolti in un viaggio sensoriale attraverso la tradizione pugliese.

La chef Antonella Ricci e Vinod Sookar

In Mangia Puglia Ama i segreti della cucina pugliese

Il cuore pulsante di questa esperienza culinaria è il rispetto per le radici locali e per le materie prime dei produttori. In ogni episodio, la chef Antonella Ricci rivela i segreti culinari tramandati dalla sua famiglia, creando un menu variegato che celebra i classici della cucina pugliese, l'essenza dell'orto e le specialità di casa.

A Mangia Puglia Ama Nonna Dora, regina delle orecchiette

Una delle novità più attese è la partecipazione di Nonna Dora, affettuosamente conosciuta come la "Regina delle Orecchiette", madre di Antonella. Accanto alla sua fama di cuoca, è nota per aver condiviso con Antonella la conquista della prima stella Michelin della Puglia. La presenza della nonna porta un valore aggiunto alla serie: è lei a offrire uno sguardo autentico e affettuoso sulle tradizioni culinarie tramandate di generazione in generazione. Nonna Dora si unisce ad Antonella in cucina, condividendo le sue antiche ricette e la sua saggezza culinaria. Insieme, madre e figlia creano un connubio tra passato e presente, reinterpretando i piatti tradizionali in chiave contemporanea.

Ma il treno del gusto non si ferma qui… Anche Vinod si unisce ad Antonella ai fornelli, creando un'armoniosa fusione tra i sapori della Puglia e quelli esotici. Insieme, preparano l'ultimo piatto, partendo da un ingrediente segreto, che aggiunge una sottile nota di esotismo al menu.

Mangia Puglia Ama, viaggio non solo goloso in Puglia

"Mangia Puglia Ama”, dicevamo, non è solo un programma televisivo: è un'esperienza culinaria che unisce tradizione e innovazione, rivisitando ricette antiche in chiave moderna. Questo racconto appassionante di famiglia trova spazio anche in un libro, prossimamente in uscita, che renderà accessibile a tutti i segreti della cucina pugliese.

Prodotta da mediaMai per Warner Bros. Discovery, la serie si compone di sei puntate da trenta minuti l’una. Tutti gli episodi saranno disponibili su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.