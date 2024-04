Prugne della California e Andrea Mainardi: versatilità in cucina con quattro nuove ricette

Il California Prune Board, che dal 1952 rappresenta coltivatori e confezionatori di Prugne della California, rinnova anche per l’anno 2024 la partnership con lo chef Andrea Mainardi.

Andrea Mainardi e Prugne della California: si rinnova una partnership di successo

Le Prugne della California sono l’ingrediente fondamentale di 4 nuove ricette, due primi piatti e due secondi, ideate da chef Mainardi per mettere in risalto le qualità e la versatilità delle Prugne della California e per essere replicate facilmente durante tutto l’anno.

«Il successo raggiunto negli ultimi tre anni grazie alla collaborazione con lo chef Andrea Mainardi ci ha entusiasmato: con la sua grande creatività ed esperienza professionale sa valorizzare al meglio le qualità distintive e la versatilità delle Prugne della California», spiega Esther Ritson-Elliott, California Prune Board Director of International Marketing & Communications.

Le Prugne della California dimostrano un'eccellente versatilità in cucina

«L’Italia, tra i primi mercati di riferimento in Europa per il California Prune Board, vede anche per il 2024 il rinnovato dell’impegno del Board con attività integrate di marketing e comunicazione. Siamo lieti di rinnovare la partnership con lo chef Andrea Mainardi e la creazione di ricette, grazie alle quali le qualità uniche delle Prugne della California vengono messe in risalto. Con le sue creazioni innovative, chef Mainardi dimostra come le Prugne della California si rivelino un ingrediente di alta qualità sia per preparazioni professionali, quanto per piatti casalinghi all’insegna del gusto» conclude Esther Ritson-Elliott.

Tutte le ricette e i contenuti digitali creati in partnership con lo chef, sono disponibili sul sito ufficiale del California Prune Board e sui canali social di Prugne della California e dello chef Andrea Mainardi, offrendo fonte d’ispirazione e di utilizzo delle Prugne della California.

Prugne della California: un alleato per il benessere quotidiano

Apprezzate in tutto il mondo, le Prugne della California sono sempre di stagione, non richiedono refrigerazione e sono uno spuntino accessibile e nutriente, così come un ingrediente dalle molteplici potenzialità. Grazie all’alta qualità, al gusto distintivo e alle grandi dimensioni, sono un ingrediente versatile che si integra perfettamente con preparazioni salate e dolci con risultati senza rivali.

Naturalmente prive di grassi e di zuccheri aggiunti, le Prugne della California sono alleate fondamentali per il benessere quotidiano a partire dalla tavola. Sono ricche di composti fenolici che agiscono come antiossidanti, e racchiudono una notevole quantità di vitamine e nutrienti noti per portare beneficio alle ossa: boro, potassio, rame e vitamina K.

Uno nuovo studio scientifico pubblicato su “Osteoporosis International” ha, inoltre, recentemente dimostrato che le donne in postmenopausa che hanno mangiato prugne secche ogni giorno per un anno hanno mantenuto in gran parte la struttura ossea e la resistenza ossea, rispetto alle donne che non hanno mangiato prugne secche.

Prugne secche e salute delle ossa: nuovo studio rivela benefici sorprendenti

«Abbiamo studiato le prugne secche perché la loro combinazione di nutrienti sembra esercitare un effetto positivo sulle ossa. Sebbene i farmaci e le terapie ormonali possano aiutare le donne a mantenere la loro densità e forza ossea con l'avanzare dell'età, spesso richiedono una gestione a vita e comportano alcuni rischi, per cui imparare a conoscere cambiamenti dietetici che possano contribuire alla salute delle ossa può essere di grande aiuto» spiega l'autrice principale dello studio Mary Jane De Souza, Ph.D., professoressa emerita presso il Dipartimento di Kinesiologia della Pennsylvania State University.

Le Prugne della California aiutano ad avere ossa forti

Lo studio si aggiunge a un crescente numero di ricerche che dimostrano come il consumo quotidiano di prugne secche possa contribuire a mitigare la perdita ossea in età avanzata. Questi risultati, in particolare, fanno parte della ricerca più ampia, “The Prune Study”, condotta per 12 mesi su un campione di 183 donne in postmenopausa di età compresa tra 55 e 75 anni, non fumatrici e non gravemente obese.

«Mangiare prugne secche ogni giorno è una sana abitudine che consiglio ai miei pazienti: regalano, infatti, sensazione di sazietà con meno di 100 calorie per porzione grazie alla presenza di fibre e per la natura dei loro glucidi che quasi non vengono assimilati dal nostro corpo . In particolare, insieme al buon sapore, donano effetti benefici dimostrati da tante prove scientifiche riguardo la salute delle ossa», conclude Annamaria Acquaviva, dietista e nutrizionista per il California Prune Board in Italia.

Per informazioni: www.californiaprunes.net/it