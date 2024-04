Viaggia gratis in Europa: come vincere uno dei 35mila biglietti del treno in palio

Hai tra i 18 e i 19 anni? Vivi in un paese dell'Ue o associato a Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia.? E sogni di girare l’Europa? Potresti vincere un biglietto gratis per viaggiare gratis in treno per il Vecchio Continente. La Commissione europea offre, infatti, 35mila biglietti per il programma DiscoverEU. Si può partecipare al bando anche in gruppo (fino a 5 persone). La domanda è da inoltrare entro le 12 del 30 aprile. Ecco come fare e quali sono i requisiti richiesti.

Viaggia gratis in Europa: in palio 35mila biglietti del treno per giovani

Viaggia gratis in Europa: i requisiti

Per poter accedere bisogna:

essere nato tra il 1° luglio 2005 e il 30 giugno 2006 (incluso)

avere cittadinanza o residenza in un paese UE o associato a Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia, Turchia)

Come partecipare a concorso viaggia gratis in Europa

Per poter partecipare e vincere uno dei 35mila biglietti gratis:

Compila il modulo online Verifica i requisiti e inserisci i dati del documento di identità Rispondi a un quiz Se vinci, riceverai un pass per viaggiare in treno in Europa Se non vinci, riceverai una carta per sconti su cultura, sport, trasporti, vitto e alloggio

Per chi vuole viaggia con gli amici