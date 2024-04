Ponti di aprile e maggio: è boom di prenotazioni negli hotel italiani. Venezia 1ª

Ottimi risultati per i ponti di aprile e maggio per gli hotel italiani, con un'occupazione media che supera il 70%. A rivelare questo dato un'indagine pubblicata da Confindustria Alberghi. Tra le mete più gettonate, Venezia, Firenze e Napoli.

Venezia regina delle destinazioni turistiche per i ponti di aprile e maggio

Ponti di aprile e maggio, i dati sulle prenotazioni in hotel nelle grandi città

Venezia - riporta Confindustria Alberghi - è la regina indiscussa con oltre il 90% delle camere già prenotate per entrambe le date. Firenze e Napoli brillano con numeri importanti: oltre l'80% di prenotazioni per il 25 aprile a Firenze e 85% a Napoli, che registra anche un forte 68% per il 1° maggio. Roma, invece, in linea con il 2023, mentre Milano rallenta con un -10% per la clientela italiana rispetto al 2023 e -3% per quella straniera nel ponte del 25 aprile, recuperando parzialmente nel ponte del 1° maggio.

Gli ottimi dati dei ponti di primavera, dunque, confermano la ripresa del comparto turistico, con una forte domanda sia da parte del mercato domestico che internazionale. Le previsioni per l'estate sono positive, con un'ulteriore crescita attesa nei prossimi mesi. «I dati di questi giorni sono molto incoraggianti per il comparto ed è fondamentale il ritorno dei viaggiatori italiani che per questi ponti di primavera hanno scelto una vacanza in Italia - ha commentato Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Confindustria Alberghi. Ma si conferma l'attenzione dei viaggiatori internazionali verso il nostro Paese, che ci sta accompagnando già da molti mesi. Nell'insieme, prova superata! Guardiamo con fiducia ai prossimi mesi malgrado le sfide che attraversano il comparto».