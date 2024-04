Esalazioni tossiche dalla spa: evacuato l'hotel Barberini a Roma

Cinque intossicati ricoverati in ospedale (tre donne di 51, 26 e 39 anni, e due uomini di 60 e 45, ma nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita), altre persone - almeno tre - assistite sul posto per crisi d'ansia, all’interno dell’hotel Barberini, al centro di Roma. Secondo i vigili del fuoco le intossicazioni sono state causate all’esalazioni di cloro dal locale tecnico a servizio della spa al piano inferiore dell'albergo. Le esalazioni di cloro sono arrivate fino al quinto piano passando per la tromba delle scale. All'ora in cui si è verificato l'incidente la spa era ancora chiusa al pubblico (avrebbe riaperto alle 10), presenti, invece, solo alcuni inservienti. Sul caso indaga la polizia: sarà effettuato un sopralluogo nell'albergo per verificare il rispetto delle misure di sicurezza e quelle adottate dai lavoratori coinvolti.

Esalazioni tossiche dalla spa: evacuato l’hotel Barberini

Vigili del fuoco e polizia locale hanno evacuando lo stabile di via Rasella, al civico 3 ed è stato chiuso un tratto di via delle Quattro Fontane e via Rasella. Nell’hotel si trovavano anche alcuni turisti che non avrebbero tuttavia avuto conseguenze. Come riporta l’agenzia Agi molti degli ospiti dell'albergo, avrebbero riferito di aver accusato «bruciore agli occhi e mancanza di respiro» nei momenti successivi all'intossicazione.