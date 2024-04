Un viaggio gastronomico sul lago di Como a bordo della prestigiosa Lady V

La Lady V (che sta per Lady Vittoria e vuole essere di buon auspicio ma anche omaggio all'eleganza al femminile) è salpata per la prima volta a inizio aprile dal molo del lido di Bellagio per una stagione di alta gamma e un'esperienza turistica sensoriale a tutto tondo. Il varo della barca privata più grande in navigazione sul lago di Como - con annesso servizio di food and beverage - si deve alla Bellagio Boat Service del vulcanico Cristian Ponzini, mai pago di nuove avventure sul suo amato Lario. Oltre 23 metri di imbarcazione per 149 posti, nel complesso 298 metri quadrati di emozioni per gli occhi e per il palato, per una barca che è parte di una flotta composta da cinque imbarcazioni. Lady V è certamente l'ammiraglia che regala maggior prestigio. «Per me, che sono cresciuto su una barca da pesca di 5 metri per 9, varare Lady V è un sogno che si avvera» sottolinea Ponzini.

La Lady V di Bellagio Boat Service

Bellagio Boat Service, l'idea è anche quella di destagionalizzare il turismo in barca

Accanto a lui, a sostegno del progetto, la Cna del Lario e della Brianza che ha colto lo spirito del bando regionale sulle filiere d'impresa con un progetto dedicato al turismo. L'esperienza a bordo è davvero immersiva. Un viaggio di due ore permette di ammirare un panorama naturale che toglie il fiato, tra lago e montagna, ma anche scorci inattesi e le più belle ville d'epoca affacciate sul Lario, spesso non visibili se con una navigazione a centro lago.

Cristian Ponzini di Bellagio Boat Service

«Ci rivolgiamo a chi vuole regalarsi un lusso, per esempio in occasione di evento particolare, di una ricorrenza unica ma anche a iniziative di corporate - spiega Ponzini. Le altre imbarcazioni hanno un anima più pop, con Lady V vogliamo regalare un momento da incorniciare, nel vero senso della parola. L'idea è anche quella di destagionalizzare il turismo in barca, che invita al tour del lago solo in primavera ed estate». In effetti anche con una giornata di pioggia il fascino è indiscusso e con le vicine vette imbiancate il colpo d'occhio è ancora più sorprendente.

L'esperienza gastronomica a bordo della Lady V di Bellagio Boat Service

Durante la navigazione si ascolta buona musica, ben diffusa anche in coperta, si conversa amabilmente su divanetti lussuosi con cocktail e preparazioni del bar a vista e si degustano diverse proposte perfezionate a bordo da chef che sono volti noti del Lario per le loro collaborazioni con alberghi prestigiosi. A bordo ci si immerge in un'esperienza di sapori, con la proposta di raffinati finger food che facilitano la consumazione anche quando si passeggia sulla barca.

A bordo della Lady V un'esperienza di sapori

Altissima la qualità: tartare di pesce e di carne, assaggi caldi e freddi, banco del salato e banco del dolce, con preparazioni che arrivano da un piccolo spazio per la ristorazione allestito direttamente a bordo. «In futuro anche per la cucina ci immaginiamo a qualcosa ancora di più grande» conclude Ponzini. Il viaggio continua.

Bellagio Boat Service

Via P. Carcano - 22021 Bellagio (Co)

Tel 031 951878