Fedegroup: riferimento nel food&beverage con un portfolio di brand di successo

Da vent’anni Fedegroup è leader nel segmento dei servizi di ristorazione in outsourcing per l’hotellerie e nella ristorazione retail con dei numeri che parlano chiaro: oltre 40 strutture in tutta Italia e nel mondo, la collaborazione con lo chef una stella Michelin Paolo Gramaglia, un ricco portfolio di offerte food&beverage che puntano sulla riconoscibilità come quelle di Golocious, Baessato, Artisti del Vegetariano e Feeling Pizza, e un fatturato in continua crescita.

Il locale di Baessato ad Este (Pd)

«Uno dei capisaldi della nostra società, che ci ha permesso di essere un punto di riferimento nel settore, è la capacità di fornire a tutti i nostri partner una consulenza a 360°. La nostra forza sta nel valutare tutte le leve che possono portare un servizio di ristorazione in outsourcing ad essere un valore aggiunto per l’hotel nel suo complesso» dichiara Mirko Sanna, Direttore Generale di Fedegroup. «Per l’albergo è importante innescare un circolo virtuoso in cui anche l’offerta in termini di food&beverage costituisca un fattore positivo di ricaduta sull’esperienza del cliente e vada ad incidere positivamente quindi sul rating e a volte anche sul prezzo stesso delle camere. Il nostro lavoro è quello di studiare a fondo i clienti della struttura, i competitor, la posizione geografica, l’offerta di materie prime che il territorio propone, per capire quali possono essere i punti di forza non ancora sfruttati dall’albergo. Ma non solo, perché la nostra consulenza si spinge anche a rivisitare in chiave di arredi e di struttura la sala o la cucina perché possano diventare efficienti, piacevoli e funzionali restando sempre in linea con l’identità dell’albergo».

Fedegroup: innovazione al servizio dei clienti negli hotel

L’attenzione massima alla soddisfazione del cliente finale è per Fedegroup la chiave per decidere che tipo di proposta elaborare per l’hotel e quale tra le diverse soluzioni del proprio portfolio proporre, sempre con l’obiettivo di dare vita a un’esperienza nuova e significativa. Alla base di questo uno studio costante del mercato per cogliere o addirittura anticipare i trend nel settore food&beverage, sapendoli poi tradurre in proposte non solo nuove e convincenti, ma anche sostenibili.

«La scelta di inserire nelle proposte ai nostri partner dei brand ristorativi diversificati propri o acquisiti è anche volta a rendere immediatamente comprensibile al partner quale potrebbe essere la soluzione per lui migliore, sapendo che il cliente finale è sempre più attento ed esigente in termini di proposte culinarie». Continua Mirko Sanna: «Per quelle strutture i cui clienti vogliono avere un’esperienza divertente e pop proponiamo per esempio Golocious, una realtà tutta italiana nata dal genio di due giovani imprenditori oggi format esclusivo di Fedegroup che l’ha esportato anche in Oman. Le parole che più caratterizzano questo brand sono giovane, genuino e buono: Golocious offre nel suo menu hamburger di qualità realizzati con ingredienti selezionati, favorendo quelli di origine italiana con l’obiettivo di far vivere al pubblico un’esperienza del tutto nuova, che non rinuncia alla qualità e al gusto. Acquisito nel 2023 e di tutt’altro genere è invece Baessato un marchio che punta sul connubio tra beverage di alto livello, intrattenimento e convivialità, con un’offerta che non si limita al pranzo o alla cena, ma comprende anche il dopocena e gli aperitivi offrendo un’alternativa elegante e sempre al passo con i tempi. Gli stessi ambienti sono pensati per creare un’atmosfera ideale per l’incontro, la socialità e la condivisione, in grado di coinvolgere un pubblico esigente, dinamico e attento alle nuove tendenze».

Nuove frontiere culinarie: Fedegroup abbraccia il green eating e la tradizione napoletana

E proprio per soddisfare un pubblico sempre più esigente e consapevole, Fedegroup ha acquisito di recente Artisti del Vegetariano, format di “green eating” che fa del benessere e della sostenibilità la propria cifra stilistica. Il menu di Artisti del Vegetariano porta oggi la firma dello chef una stella Michelin Paolo Gramaglia, che ha studiato un’offerta ricca di proposte sfiziose e interamente plant based, con ricette che valorizzano la stagionalità delle materie prime e riducono gli sprechi alimentari in un’ottica di virtuosa sinergia tra sostenibilità economica, ambientale e sociale.

Mirko Sanna

Quest’anno Fedegroup ha presentato anche un nuovo brand originale: Feeling Pizza, format ideato in collaborazione con il maestro pizzaiuolo Alberto Buonocore che omaggia la regina della tradizione italiana, la pizza napoletana, con una proposta appetibile, veloce e sana e un menu che spazia dalle pizze tradizionali a quelle più originali. «Per Feeling Pizza abbiamo creato ambienti contemporaenei che si caratterizzano per lo stile industrial con linee basic, pulite e semplici, ma allo stesso tempo d’impatto. Il cliente viene accolto quindi in un’atmosfera rilassante dove scoprire o rivivere la migliore tradizione partenopea gustando i piatti che compongono la proposta culinaria di alto livello» commenta Sanna.

Fedegroup: un portfolio di brand diversificato

Ogni format, quindi, è unico e offre una proposta culinaria inedita, in grado di coniugare tradizione e modernità e offrire al pubblico una degustazione originale. Una soluzione ideale per quei partner che riscontrano una certa difficoltà nel settore food and beverage e intendono affidarsi a Fedegroup.

«L’obiettivo della nostra società è la soddisfazione reciproca sia in termini di immagine sia economici, e questo è possibile perché abbiamo studiato, selezionato e creato, un portfolio di brand amati dal pubblico che fanno anche della riconoscibilità la loro chiave strategica. Mi piace sempre ribadire che riusciamo a rendere reale tutto questo ogni giorno grazie alla costruzione di un team di chef guidato dall’executive chef Raimo Chiacchiera, affiancato dal maestro pizzaiuolo Alberto Buonocore e dallo chef una stella Michelin Paolo Gramaglia con una “squadra di cucina” composta da oltre 200 persone che condividono la passione per la cultura enogastronomica italiana e la mission di offrire proposte di primo livello. L’altissima qualità dell’offerta non si riscontra solo nella proposta di differenti menu, ma anche nella accurata selezione di fornitori in grado di reperire materie prime eccellenti assicurando una filiera etica e garantita» conclude Mirko Sanna.

Fedegroup

Via Benigno Crespi 57 - 20159 Milano

Tel 02 76317984