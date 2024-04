Rocco Forte Hotel compra Palazzo Castelluccio: a Noto il prossimo 5 stelle del brand

L'acquisizione non sarebbe ancora ufficiale, secondo Pambianco Hotellerie, ma come riportano diversi quotidiani locali, la compagnia alberghiera inglese Rocco Forte Hotels ha acquisito Palazzo Castelluccio, storico edificio posizionato nel cuore barocco di Noto (Sr), in via Cavour. Obiettivo? Trasformarlo nella la terza struttura in Sicilia per il brand, che già conta Verdura Resort a Sciacca (Ag) e Villa Igiea a Palermo.

Rocco Forte acquisita Palazzo Castelluccio a Noto

Rocco Forte, un hotel a 5 stelle a Palazzo Castelluccio

Secondo La Sicilia, Rocco Forte Hotels, vorrebbe, infatti, realizzare a Palazzo Castelluccio un albergo a cinque stelle con 35 suites e una spa, mantenendo dal punto di vista artistico e culturale quanto più possibile gli antichi fasti della storica residenza nobiliare. Il Palazzo, appartenuto all'ultimo Marchese del Castelluccio, era già stato rilevato circa dieci anni fa dal mecenate francese Jean Louis Remilleaux, produttore televisivo e grande collezionista d'arte, che ne aveva curato di persona il preziosissimo restauro.

«Gli investimenti della famiglia Forte - ha detto il sindaco Corrado Figura - sono un'occasione importante che Noto non poteva e doveva lasciarsi sfuggire. Abbiamo lavorato alacremente durante gli ultimi anni per alzare la qualità dei servizi e mantenere sempre uno standard alto di accoglienza e siamo sicuri di poter fare anche di più. Abbiamo una responsabilità importante e continueremo a favorire questa sinergia tra pubblico e privato per la valorizzazione del patrimonio storico di cui siamo ricchissimi».