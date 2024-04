Giù i prezzi di fave e pecorino, protagonisti dei picnic del 1° maggio

Sapete che, in particolar modo a Roma, il 1° maggio bisogna mangiare fave e pecorino? Una tradizione antica che è un inno alla primavera e trova le sue radici in antiche superstizioni legate al mondo dei morti e alle anime dei defunti. Ma al di là della tradizione c’è una buona notizia per tutti i buongustai, romani e no: fave e pecorino, must delle scampagnate di questi giorni, meteo permettendo, registrano nei mercati prezzi in calo a doppia cifra rispetto allo scorso anno. Merito anche delle temperature miti dei giorni scorsi che hanno aumentato la produzione del legume di stagione, il più leggero e digeribile dopo i fagiolini. A fare il punto sul valore dei sapori che annunciano la primavera è un'analisi di Bmti, Borsa merci telematica italiana per l'Ansa.

Fave e pecorino

Fave: buone e convenienti

Alla vigilia del ponte del 1° maggio, grazie a un'abbondanza della produzione di fave, soprattutto delle lucane e laziali, partite entrambe con anticipo a causa delle temperature alte, presentano quotazioni all'ingrosso più basso di quasi il 20% rispetto al 2023, attestandosi in questa settimana sui 1,45 euro/kg, contro gli 1,80 euro/kg di 12 mesi fa. Oltre alla convenienza, a far contenti gli italiani ci pensa anche la qualità delle fave disponibili nei mercati "buone, dolci e croccanti al punto giusto". Tra l'altro consumarle il primo maggio, garantirebbe fortuna e prosperità per tutto l'anno, un po' come avviene per le lenticchie il primo gennaio.

Occhio al momento dell'acquisto, dove è bene accertarsi che il baccello sia turgido di colore brillante, senza macchie e screpolature; per verificarne la freschezza, spezzandolo in due, il suono deve essere pari ad uno schiocco. Ovviamente è ben sgusciarle solamente al momento dell'utilizzo per evitare che perdano la loro tenerezza.

Pecorino: scende il prezzo

Per quanto riguarda il pecorino, invece, fa sapere Bmti, la riduzione dei listini è del 13,3% rispetto a un anno fa, segnando comunque una crescita del +65,8% rispetto al 2020. Dopo i rialzi del 2021 e del 2022, culminati ad inizio 2023 i prezzi all'ingrosso del Pecorino Romano Dop sono iniziati a scendere a causa di una maggiore produzione (+11,1% tra ottobre 2023 e marzo 2024). Sul fronte delle esportazioni i volumi per il Pecorino e il Fiore Sardo si sono ridotti del 6,2% rispetto al 2022, sebbene sia aumentato il valore di +8%. Durante questi primi mesi del 2024, però, il mercato sembra essersi assestato, con i prezzi attuali che risultano leggermente superiori ai 12 euro/kg (12,18 euro/kg), rilevati dalla Camera di commercio di Milano.