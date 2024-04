Lollobrigida vuole cambiare la Costituzione: Inseriamo la Sovranità alimentare

Il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida, vuole modificare la Costituzione italiana in nome del principio di Sovranità alimentare e del Made in Italy. L’annuncio durante la conferenza programmatica di Fratelli d'Italia a Pescara dove Lollobrigida ha ringraziato il capogruppo di FdI alla Camera dei Deputati, Tommaso Foti che «che porterà una proposta di modifica della Costituzione in discussione al Parlamento».

Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida

Lollobrigida: Sovranità alimentare in Costituzione, dovere di tutti

Si tratta, ha continuato il ministro di «una modifica dell’articolo 32. Perché nella nostra importante e bella Costituzione ci sono delle cose che all’epoca non era necessario ribadire. Chiederemo di aggiungere questo passaggio: “La Repubblica garantisce la sana alimentazione del cittadino. A tal fine persegue il principio della Sovranità alimentare e tutela i prodotti simbolo della identità nazionale”. Un dovere non di destra, non della sinistra, ma di tutti gli italiani».

Lollobrigida: sovranità alimentare non è protezionista

E alla domanda su cosa intenda Fratelli d’Italia per sovranità alimentare il ministro ha sottolineato che la visione di sovranità alimentare «non è protezionista, ma mira a garantire approvvigionamenti di qualità per tutti, ponendo il settore al centro dello sviluppo, sia in Europa che nelle aree del mondo più svantaggiate. A settembre ospiteremo il G7 Agricoltura a guida italiana, con cui ci impegniamo a giocare un ruolo attivo in questo processo».