Il 18 maggio con Fipe celebriamo la Giornata della Ristorazione. L'obiettivo è riunire ristoratori di ogni livello per celebrare insieme un tema fondamentale: l'ospitalità, la cultura dell'ospitalità e l'arte dello stare insieme. Solitamente questo genere di eventi si propongono per ricordare o per valorizzare qualcosa. La giornata del 18 maggio, per noi, si pone ambiziosamente entrambi gli obiettivi.

Con la Giornata della Ristorazione si celebra la cultura dell'ospitalità italiana

Da una parte vuole essere un vero e proprio invito a non dimenticare. Un appello per le istituzioni e per la politica affinché si ricordino i valori che la ristorazione rappresenta per il nostro Paese, sia in termini economici sia in termini di filiera e di promozione del made in Italy. La ristorazione, infatti, ha un componente fortemente identitaria ed è un momento di socialità e aggregazione con implicazioni culturali di ampia portata e una ricaduta quotidiana sul Paese. Questo le attribuisce anche una funzione strategica nella comunicazione dell'italianità in Italia e in tutto il mondo.

La Giornata della Ristorazione tende, però, anche a valorizzare e il verbo già contiene il punto di partenza dell'iniziativa: i valori. La stessa Giornata è ispirata al Manifesto dei valori della ristorazione italiana, che Fipe ha voluto scrivere in un momento buio per le sue imprese, individuando i punti della visione del nostro comparto e del nostro Paese, con l'obiettivo di rischiarare il futuro in una fase molto complessa.

Trattorie, osterie, pizzerie e taverne diventano e sono attori protagonisti di questo evento. Delle vere e proprie agenzie di promozione del territorio, che aiutano a perseguire l'obiettivo di rieducare l'uomo al vivere insieme. La Giornata è, infatti, anche un'occasione sociale per rifondare il senso di comunità.

Aderire è semplicissimo: basta che ogni ristoratore dedichi uno o due piatti alla Giornata e inviti i suoi clienti a goderne. Questi devono essere i suoi cavalli di battaglia, la rappresentazione eloquente della filosofia del ristorante. Aderire comporta una promozione su tutto il territorio nazionale, ma è anche e soprattutto la festa del nostro lavoro, delle nostre aziende e della loro importantissima funzione sociale.

Per maggiori informazioni e per aderire: giornatadellaristorazione.com