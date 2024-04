Connessi al mare: a Stintino wi-fi gratuito anche in spiaggia. Ecco dove

Al mare sempre consessi. Per molti un ossimoro, per altri un plus (e spesso una necessità). In ogni caso per essere al passo con i tempi, Stintino, splendido comune in provincia di Sassari, ha attivato il wi-fi gratuito per tutti in aree pubbliche e spiagge.

La Spiaggia La Pelosa a Stintino

Wi-fi gratuito a Stintino: ecco dove

Nel dettaglio, le aree pubbliche in cui, ad oggi, è stato attivato il servizio di wi-fi gratuito denominato “Stintino_wififree” sono: Largo Cala d’Oliva, Piazza dei 45 e Pozzo San Nicola. Mentre nelle spiagge della Pelosa e delle Saline il wi-fi gratuito sarà attivato nei prossimi giorni.

Wi-fi gratuito a Stintino: investiti 50mila euro

Il servizio è usufruibile da tutti: residenti, turisti, giovani e anziani. L’obiettivo del Comune, che ha investito 50mila euro, come riporta La Nuova Sardegna, è quello di rendere la permanenza a Stintino ancora più comoda, piacevole e inclusiva, offrendo standard qualitativi moderni che rispondano alle esigenze di una società sempre più connessa. Nella struttura comunale è stato recentemente effettuato il cablaggio interno, che ha permesso di attivare un giga di fibra ampliabile sino a 10 giga.

Un'iniziativa «in linea con l’impegno verso l’innovazione tecnologica e il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini e ai visitatori», precisa la sindaca Rita Vallebella. «Il progetto fibra è stato organizzato in modo tale che la struttura comunale sia un centro matrice, migliorando tra l’altro le procedure di lavoro dei dipendenti – precisa l’assessora alla digitalizzazione Maria Sara Sechi –. Dal centro matrice la fibra verrà distribuita a stella a tutti gli altri edifici comunali: museo, scuole, palestra, centro sociale e ufficio turistico. Si tratta di un progetto dinamico ampliabile che ha permesso di attivare un sistema telefonico centralizzato Voip e l’installazione di point internet wi-fi gratuito, utilizzabile in tutto il territorio per esigenze presenti e future. Il costo iniziale di 50mila euro verrà ammortizzato con il pagamento di un’unica utenza a corpo sui servizi offerti, consentendo un netto risparmio e ammortizzando l’investimento in soli tre anni».