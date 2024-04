Com'è la nuova stagione di “Pasta, orto e fantasia” con Enrica Della Martira

La sua casa diventa, ogni sabato - alle 17:50 su Food Network - il palcoscenico perfetto per esplorare il connubio tra pasta fresca fatta in casa e i prodotti genuini del suo orto rigoglioso. Enrica Della Martira, blogger di cucina ed ex concorrente e finalista di “Masterchef Italia”, si mette in gioco ancora una volta con la sua serie “Pasta, orto e fantasia”.

Enrica Della Martira

Anche in questa nuova stagione, il pubblico da casa potrà lasciarsi avvolgere dall'atmosfera autentica della cucina toscana con una Enrica sempre pronta a guidare fan e semplici curiosi in un viaggio gastronomico fatto di sapori freschi e ingredienti a chilometro zero.

“Pasta, orto e fantasia” di Enrica Della Martira

Chi, infatti, sogna di gustare verdure fresche e aromatiche direttamente dall’orto di casa, ha trovato la guida perfetta. Enrica Della Martira è conosciuta soprattutto per il suo impegno nel promuovere un approccio sostenibile alla cucina, che comprende l'utilizzo di ingredienti provenienti da agricoltura biologica e la valorizzazione delle produzioni locali.

La sua filosofia culinaria si basa sull'idea che il cibo sia una fonte di gioia e di condivisione, e che la scelta di ingredienti freschi e di alta qualità sia fondamentale per preparare piatti gustosi e nutrienti.

Come coltivare l’orto: i consigli di Enrica Della Martira

Assieme al suo esperto collaboratore Paolo, svela, in ogni episodio, i segreti per coltivare un orto rigoglioso e ricco di sapori autentici a cominciare dalla scelta del luogo e della preparazione del terreno per poi procedere alla selezione delle varietà di ortaggi, alla pianificazione delle colture, alla cura delle piante e alla realizzazione dei piatti… Enrica e Paolo sono in grado di trasformare ogni giardino curato nei dettagli in un'oasi di sapori autentici e di soddisfare il palato con verdure fresche e nutrienti, coltivate con amore e passione. Ogni puntata di “Pasta, orto e fantasia" - prodotto da Jumpcutmedia per Warner Bros Discovery, è un invito a celebrare la bellezza della natura e l'importanza di valorizzare i prodotti della terra.