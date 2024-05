 Vinum a Tavola: chef Federico Zanasi incanta i palati al Castello di Roddi

È andata subito sold out la cena di Vinum a Tavola con lo chef Federico Zanasi, 1 stella Michelin, del ristorante Condividere di Torino, tutti desiderosi di conoscere la cucina sperimentale e convivale che lo caratterizza. L'appuntamento annuale di Vinum di Alba (Cn), giunta alla sua 46ª edizione, si è concluso nel segno della grande partecipazione sia di un pubblico giovane, consapevole e appassionato, sia internazionale, con l'adesione di una buona percentuale di stranieri giunti nella città langarola da ben 22 Paesi.

È andata subito sold out la cena di Vinum a Tavola con lo chef Federico Zana

Vinum a Tavola, le chiavi del successo

Il successo dell'evento si deve anche ai diversi format che completavano l'offerta enogastronomica, in particolare a Vinum a Tavola, in essere al Castello di Roddi e andato sold out. Qui sono stati proposti alcuni percorsi gastronomici a cura di chef nazionali dove la parola d'ordine era la convivialità, complici l'atmosfera curata in ogni dettaglio ma per certi aspetti informale e il wine pairing interagente.

La formula del wine pairing di Vinum a Tavola prevedeva la possibilità di degustare tra 114 etichette diverse di vini delle pregiate denominazioni Doce Docg del Piemonte e 8 di Vermouth e di poterli abbinare ai piatti sia aiutati dall'attenta figura del sommelier, che a briglia sciolta, lasciando al commensale la possibilità di sbagliare e di imparare.

La formula del wine pairing prevedeva la possibilità di degustare tra 114 etichette diverse di vin Doc e Docg del Piemonte e 8 di Vermouth

Ed è proprio in questa cornice che si è inserito perfettamente lo chef Federico Zanasi, il quale ha presentato e raccontato la cucina del ristorante 1 stella Michelin Condividere di Torino, porta bandiera nel capoluogo sabaudo della sperimentazione, della condivisione e della socialità.

Vinum a Tavola, le proposte gastronomiche e conviviali dello chef Zanasi

Al Castello di Roddi chef Zanasi ha creato un menu per l'occasione con alcuni dei piatti che propone nei tre diversi menu degustazione di Condividere: un vero e proprio assaggio della sua cucina che combina l'eccellenza gastronomica all'atmosfera allegra e conviviale tipica della tradizione italiana a tavola.

Le entrée, come l'iconico Festival di Dessert, sono state servite in diversi piatti da cui era possibile attingere: un servizio che piace e contraddistingue Condividere poiché non è cosa frequente nella ristorazione di alto livello: oliva ghiacciata, gelatina di arancia e zafferano, airbag di patata con controfiletto di manzo marinato e biscotto di yucca Viva Messico!, caratterizzati dalla farcia tipica del tacos messicano.

Video Cliccabile

Scopri Sicilia DOC Scopri Sicilia DOC

Questa rassegna di sapori ha messo non poco in difficoltà i commensali del tavolo e ci è stato consigliato, dall'attenta sommelier Ilaria Cirillo, l'Erbaluce di Caluso Docg Gran Cuvée metodo classico Brut della Tenuta Roletto: vitale, fresco e dalla spuma cremosa.

La cena è proseguita con l'insalata liquida come una vignarola, accompagnata dal Gavi San Pietro della Tenuta San Pietro ben bilanciato con l'acidità e dalla buona persistenza sul finale, il mandala di gamberi rossi con curry verde e mandorle, gamberi rossi di Mazara del Vallo e teste fritte, accompagnato dal Roero Arneis Riserva Toni Bel della Cantina Monpissan.

Vinum a Tavola, la chiusura gastronomica dello chef Zanasi

In seguito è stato proposto il piatto di risoni alla pescatora: un unica portata che conteneva a spicchi i gusti tipici del mare: nero di seppia, crostacei, vongole e zucchine, accompagnato dal Langhe Doc Favorita di Ca' d' Tunin, dal sapore secco e armonico. La chiosa delle portate salate è stata la Quaglia di “Miroglio” in croute con salsa Périgord: quaglia farcita con foie gras e bietola, avvolta nella pasta brisée e accompagnata da una spugnola di quaglia. Il vino che ha saputo valorizzare tutte le nuance di sapori del piatto è stato l'ottimo Barolo Docg 2019 della cru Ravera della cantina Sordo, caratterizzato dalla buona struttura, speziato e tabaccoso.

Lo chef Federico Zanasi

Infine, come capolinea del viaggio gastronomico, lo chef Zanasi ha proposto la torta al limone e gelato allo zabaione con frolla, nocciola, crema e nube al limone, e il suo festival di piccola pasticceria to share, con savoiardo Lavazza, una meringa di caffé con una crema Opera al caffè, il baby Bel con crema al formaggio ricoperto di cioccolato bianco e lampone e cocco con cioccolato. Il tutto è stato accompagnato dal Vermouth Rosso I.G Rosso Del Professore, dall'aroma equilibrato e al palato pieno e morbido.

Photo by Stefano Guidi/Getty Images for Ente Fiera di Alba