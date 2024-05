Il Castello di Portofino diventa hotel di lusso? Passa a Bill Gates per 66 milioni

Bill Gates ce l’ha fatta: dai rumors alla realtà con il cambio di proprietà del Castello di Portofino, noto anche come Villa San Giorgio. Lo storico immobile, situato in una delle località più esclusive d'Italia, è stato acquistato da una società del gruppo Fort Partners, che collabora da tempo con la catena di alberghi di lusso Four Seasons di proprietà di Bill Gates, partecipata anche dal principe Al-Waleed bin Talal. Il prezzo di vendita si aggira intorno ai 66,4 milioni di euro, incassati dalla famiglia genovese Garrè, proprietaria del castello per decenni. L'operazione è stata finalizzata il 29 aprile scorso e rappresenta una delle transazioni immobiliari più importanti degli ultimi anni in Italia.

Il Castello di Portofino, noto anche come Villa San Giorgio

Il Castello di Portofino diventerà un hotel?

Ancora non è chiaro, come riporta il Corriere della sera, se il castello verrà trasformato in un hotel di lusso, sebbene questa sia l'ipotesi più probabile. Il piano regolatore del Comune di Portofino, infatti, attualmente vincola l'immobile a uso abitativo, ma Fort Partners ha già dimostrato la sua capacità di aggirare simili ostacoli in passato, come nel caso di due recenti acquisizioni a Roma destinate a diventare hotel Four Seasons.

La storia e il prestigio del Castello di Portofino

Villa San Giorgio vanta una superficie di oltre 1200 mq, suddivisi in 12 mini-appartamenti con accesso privato alla spiaggia sottostante. La proprietà comprende anche un parco con uliveti e vigneti. La sua storia risale al Medioevo e nel corso dei secoli ha subito numerose modifiche e cambi di proprietà. Tra i suoi inquilini più recenti figurano Rosanna Armani, sorella di Giorgio, la famiglia Loro Piana e la gallerista Carla Sozzani.

L'acquisizione del Castello di Portofino da parte di Fort Partners e la sua possibile conversione in hotel di lusso rappresentano un'operazione di grande valore per il territorio ligure, che potrebbe portare a un aumento del turismo di alto livello e alla creazione di nuovi posti di lavoro.