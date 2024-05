Alla ricerca della miglior scarpetta d'Italia con lo chef toscano Luca Terni

La cucina italiana è ricca di gesti rituali e tradizioni che, nel corso dei secoli, hanno modellato l'immaginario collettivo di intere generazioni. Tra queste, c'è una pratica tanto semplice quanto simbolica: la scarpetta. E se la qualità di un pasto può essere giudicata dalla bontà di questo rito, allora Luca Terni, chef toscano e custode di antiche ricette, è il suo supremo giudice. Dal 14 maggio, su Food Network, ogni martedì alle 22, i telespettatori potranno godersi un viaggio culinario davvero speciale con "Scarpetta d'Italia".

In questa nuova serie, Luca metterà alla prova le proposte di due ristoratori locali, sfidandoli a conquistare il titolo di miglior scarpetta del territorio. Un confronto stimolante che vedrà i cuochi locali impegnati nella creazione di piatti che siano non solo deliziosi, ma anche in grado di soddisfare la sua esigenza di intingere un pezzo di pane nel condimento. "Scarpetta d'Italia" - prodotto da Casta Diva per Warner Bros Discovery - è molto più di una semplice competizione gastronomica.

Ogni episodio (in totale sono sei appuntamenti da un'ora ciascuno) è l'occasione giusta per esplorare le radici culinarie e culturali di un territorio specifico, grazie alla collaborazione tra Luca Terni e i ristoratori del posto. Insieme, cucineranno le ricette tradizionali, condividendo segreti e storie tramandate di generazione in generazione. Questa serie è, dunque, un omaggio alla ricchezza e alla diversità della cucina italiana. Attraverso il gusto e l'esperienza di Luca Terni, gli spettatori saranno trasportati in un viaggio sensoriale che celebra l'autenticità e l'amore per il cibo italiano.