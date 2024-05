Tec, il nuovo ristorante dell'aesthetic chef Mirko Ronzoni a Milano

Ha aperto i battenti il 12 maggio in viale Montenero 23 a Milano il nuovo ristorante "Tec", guidato dall'aesthetic chef Mirko Ronzoni, volto noto del piccolo schermo per la sua partecipazione al programma televisivo Hell's Kitchen. Nel suo nuovo locale, Ronzoni propone la sua personale idea di cucina, caratterizzata dall'essenzialità del gusto, da un tocco di eccentricità e da una forte attenzione al valore delle materie prime.

Lo chef Mirko Ronzoni

Com'è il menu di Tec, ristorante dello chef Mirko Ronzoni

Il menu si concentra principalmente sui piatti di mare, con un'ampia scelta di proposte vegetariane realizzate con ingredienti di altissima qualità, per soddisfare i palati di un pubblico cosmopolita e attento alla sostenibilità come quello milanese.

Tra le proposte, spiccano piatti cult della tradizione gastronomica italiana rivisitati con estro dallo chef, come gli spaghetti con aglio fermentato, calamaretti spillo e whisky, i cavatelli quintessenza di mare con mandorla e dragoncello, e la triglia alla pizzaiola con salicornia, chips di riso, latte di riso e pomodorini. Per concludere in dolcezza, la carta dei dessert propone la panna cotta al sesamo con finocchi caramellati, il sorbetto di mela e il cioccolato bianco caramellato.

Tec, com'è il ristorante e i giorni di apertura

Il ristorante, caratterizzato da un ambiente urban chic con mattoni e tubi a vista, ospiterà 40 coperti oltre che alcuni posti allo Chef Table. Il locale, situato nella zona di Porta Romana, è stato progettando con l’obiettivo di preservare le caratteristiche storiche del palazzo offrendo ai clienti un ambiente caldo e accogliente. Tec sarà aperto dal martedì al sabato con servizio a pranzo, nelle formule business lunch e à la carte, mentre a cena sarà disponibile l’opzione à la carte. Vi sarà inoltre un menu degustazione denominato “In ricordo degli anni ‘80” con piatti dell’epoca rivisitati in chiave moderna così da soddisfare anche i palati più nostalgici. La carta dei vini prevederà oltre 400 etichette di grandi e piccole cantine e produttori locali.

Il logo del nuovo ristorante Tec, di Mirko Ronzoni

«Il progetto Tec che firmerò personalmente con il mio braccio destro Pushpak Saibene e il mio fidato team di cucina sarà incentrato su un modello fortemente attuale di ristorazione, che vuole ripartire dall'essenzialità del gusto e ritrovare la semplicità anche nei gesti, nell'accoglienza, nello stare insieme. Il ristorante sarà caratterizzato da un'atmosfera intima e soffusa, che mi permetterà di coccolare gli ospiti e di provocarli piacevolmente» ha commentato lo chef Mirko Ronzoni.