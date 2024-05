Mamma, ho perso... l'ukulele! Ecco la lista degli oggetti più bizzarri dimenticati in aereo

Cuffie, libri e riviste, ma anche cappello da cowboy, ukulele, scacciapensieri. Sono questi gli oggetti più dimenticati dagli italiani in aereo. A svelarlo un sondaggio condotto da Vueling su un campione di mille italiani. L'identikit del viaggiatore più distratto? L'uomo tra i 25 e i 35 proveniente dal Sud. Vediamo la classifica nel dettaglio.

Tanti e bizzarri gli oggetti che gli italiani perdono in aereo

Chi è il viaggiatore italiano più distratto?

Come detto si tratta per la maggior parte di uomini col 62,5%, rispetto alle donne che col 37,5% si dimostrano meno propense a dimenticare effetti personali in viaggio.

I viaggiatori più distratti

Uomini: 62,5%

Provenienti da Sud e Isole: 38,9%

Fascia d'età 25-35 anni: 29,9%

I viaggiatori più attenti

Donne: 51,6%

Provenienti dal Nord: 49%

Fascia d'età 46-55 anni: 29,6%

Cappello da cowboy, ukulele, scacciapensieri: oggetti bizzarri dimenticati in volo

Oltre ai profili dei viaggiatori più distratti o più diligenti, interessante anche analizzare quali siano gli oggetti che si dimenticano in aereo con maggior facilità.

Oggetti più comuni dimenticati in aereo

Ecco la lista degli oggetti più comuni lasciati in aereo:

Cuffie Libri o riviste Occhiali da sole o da vista Ombrelli Vestiti Borsa Cellulare

Oggetti più bizzarri dimenticati in aereo

Questa invece una selezione degli oggetti più bizzarri dimenticati a bordo:

Palloncini per compensare la pressione delle orecchie

Ukulele

Scacciapensieri

Ritratto

Custodia porta abiti

Scultura di una gazzella

Parrucca

Cappello da cowboy

Anello di fidanzamento

Consigli per evitare di dimenticare oggetti in aereo

Ecco, infine, i consigli per non dimenticare oggetti personali in aereo: