Il Sofitel Roma Villa Borghese acquisito dalla francese Extendam

Extendam (società di investimento indipendente con sede a Parigi, specializzata nel settore alberghiero economico e di fascia media in Europa) ha acquisito il Sofitel Roma Villa Borghese a Roma e il Sofitel Lisbona Liberdade. Il Sofitel Roma Villa Borghese, 78 camere ospitate in un ex palazzo del XIX secolo, gode di una posizione eccezionale tra Villa Medici, Via Veneto e i giardini di Villa Borghese. A Lisbona, il Sofitel Lisbona Liberdade vanta 163 camere e una vista mozzafiato grazie alla sua ubicazione sull'avenue più prestigiosa della città.

L'esterno del Sofitel Roma Villa Borghese

Extendam acquisisce il Sofitel Roma Villa Borghese

«Questi due accordi segnano l'inizio della nostra partnership con Sofitel, marchio pioniere dell'ospitalità di lusso francese, che siamo lieti di sostenere proprio nell'anno del suo 60° anniversario», ha detto Bertrand Pullès, amministratore delegato aggiunto di Extendam. Maud Bailly, ceo di Sofitel, MGallery e Emblems, ha aggiunto: «Da 60 anni, Sofitel è sinonimo di hotel di lusso francesi, con il desiderio di unire armoniosamente questo "piccolo pezzo di Francia" alle culture locali in ciascuno dei nostri 120 hotel nel mondo. Il nostro marchio vanta un lusso sincero con servizi e cultura riconoscibili e un impatto positivo sulla società, grazie a un ambizioso percorso ambientale. Il 42% di tutti gli hotel Sofitel è attualmente eco-certificato e il 100% lo sarà entro la fine del 2025. Sofitel sta quindi aprendo la strada a un lusso impegnato, dove bellezza, esperienza ed emozione si uniscono a basi responsabili e sostenibili per ogni soggiorno. Oggi, siamo lieti di avere Extendam come partner per sostenere l'influenza del marchio Sofitel in Europa. Oltre alla loro solidità e professionalità, Extendam comprende perfettamente il Dna del marchio e l'ambizione che abbiamo per Sofitel».

«Per finanziare questa operazione, abbiamo sottoscritto un Green Loan con il supporto dei team di Crédit Agricole Corporate Investment Banking a Milano – ha aggiunto Maxime Durand, responsabile operativo per Extendam - Questa prima collaborazione con Cacib segna anche il nostro ingresso nel mercato alberghiero romano». Extendam ha nominato Ring a Bell Hospitality gestore patrimoniale dell'hotel.

Sofitel Roma Villa Borghese: la Dolce vita in salsa francese

Il palazzo del XIX sede del Sofitel Roma Villa Borghese secolo si trova in Via Lombardia, una tranquilla strada nel cuore di Roma, a pochi passi dagli iconici giardini di Villa Borghese, Piazza di Spagna e Via Veneto. Costruito nel cuore di un quartiere rinomato per i suoi numerosi siti turistici come Villa Medici, la Fontana di Trevi e Piazza del Popolo, il Sofitel Roma Villa Borghese gode di un grande fascino tra i viaggiatori, oltre che di una stretta vicinanza a numerose boutique di lusso, alle ambasciate degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, al ministero della Difesa, dell'Economia e delle finanze italiano e a importanti sedi societarie.

Una delle stanze del Sofitel Roma Villa Borghese 1/4 Una delle salette comuni del Sofitel Roma Villa Borghese 2/4 Il ristorante Settimo di Sofitel Roma Villa Borghese 3/4 La terrazza del Sofitel Roma Villa Borghese 4/4 Previous Next

L'hotel a 5 stelle offre servizi di alta qualità tra cui Settimo, un ristorante da 60 posti, una terrazza panoramica con vista su Roma, un centro fitness e sale riunioni. A seguito di un ampio rinnovamento nel 2018 a cura del designer Jean-Philippe Nuel, la struttura offre uno stile contemporaneo classico che unisce lo stile di vita italiano "Dolce Vita" e l'Art de Vivre francese. L'hotel subirà ora una nuova fase di lavori tecnici per migliorare le sue prestazioni energetiche e ambientali.