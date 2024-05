Riparte il Sebino Express: da Milano al lago d'Iseo su un treno d'epoca

Domenica 19 maggio riprendono i viaggi in Lombardia con il Sebino Express, che porterà alla scoperta del suggestivo lago d'Iseo. Un'occasione imperdibile per salire a bordo di locomotive a vapore e carrozze d'epoca, immergersi nella storia del ferroviario italiano e ammirare panorami mozzafiato.

Ripartono i treni storici della Lombardia. Fonte: FsNews

Sebino Express: orari e informazioni utili

Anche quest'anno il treno partirà dalla stazione di Milano Centrale per attraversare il territorio bergamasco all'interno del Parco regionale del fiume Oglio, ai piedi della Valle Camonica, fino alle sponde del lago. Il treno sarà trainato da una locomotiva elettrica in livrea storica tra Milano e Bergamo e da locomotiva a vapore per il resto del tragitto. La partenza del convoglio storico (oltre il 19 maggio, anche il 16 giugno, il 15 settembre e il 20 ottobre), composto da vetture Centoporte degli anni '30 e Corbellini degli anni '50, è alle 8.20. Il treno fermerà poi a Milano Lambrate (8.27); Treviglio (9.07); Rovato (10.07); Palazzolo sull'Oglio (11.03). L'arrivo a Paratico Sarnico è previsto alle 11.40, dove i passeggeri potranno visitare i luoghi circostanti, dedicarsi al trekking o esplorare i magnifici borghi che si affacciano sul lago d'Iseo.

Il treno di ritorno partirà dalla stazione di Paratico-Sarnico alle 17.15. Le successive fermate: Palazzolo sull'Oglio (17.44), Rovato (18.27), Treviglio (19.24), Milano Lambrate (20.11), con arrivo a Milano Centrale alle 20.20. I biglietti possono essere acquistati su tutti i canali di vendita di Trenitalia, biglietteria, app e sito ufficiale.

Il Sebino Express, un progetto molto apprezzato da turisti e viaggiatori

«Un progetto vincente e molto apprezzato da turisti e viaggiatori, visto che ogni treno storico in ogni parte della Lombardia è sempre sold out - ha detto l'assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente. Grazie alla collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Fs, ogni anno a migliaia di persone vanno alla scoperta di itinerari e paesaggi della nostra regione attraverso un autentico viaggio nel tempo, a bordo di treni che hanno fatto la storia della ferrovia italiana. All'insegna di una mobilità dolce e di un turismo ferroviario particolarmente gradito dai viaggiatori che si immergono in un'esperienza dall'alto valore attrattivo, storico e culturale. Il successo riscontrato gli anni scorsi dal Sebino Express testimonia l'efficacia del percorso intrapreso con Fondazione Fs e FerrovieNord».