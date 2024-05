“Born to Cruise”, la prima crociera tutta rock dedicata a Bruce Springsteen

"Born to Run" e "Born in the Usa", sono solo due dei brani evocativi delle note che hanno consacrato Bruce Springsteen come icona mondiale. Per celebrare il mito del “Boss”, l'associazione Noi&Springsteen e MSC Crociere hanno annunciato "Born to Cruise", la prima crociera musicale interamente dedicata ai fan del cantante e agli amanti della buona musica e del divertimento.

La presentazione di questa iniziativa si è tenuta il 22 maggio a bordo della MSC Fantasia, una delle navi più prestigiose della flotta MSC, che ospiterà l'evento. Il viaggio partirà da Genova il 21 aprile 2025, con tappe a Barcellona e Marsiglia, per poi fare ritorno a Genova il 25 aprile. Cinque giorni di pura immersione nella musica e nello spirito del rock, con un programma ricco di attività pensate per celebrare Bruce Springsteen. Alla conferenza stampa hanno partecipato diverse figure di rilievo, tra cui Alberto Lanfranchi, fondatore di Noi&Springsteen e ideatore di "Born to Cruise", Massimo Bertoldero, Mice manager di MSC Crociere, e Tommaso Imperiali, musicista e vincitore dell'ultimo contest "Cover Me”.

«Ho fondato Noi&Springsteen per la passione che mi lega alla storia e alla musica di Bruce, ma è anche vero che lavoro nel mondo degli eventi e dei viaggi da moltissimi anni. Questi due mondi si sono fusi in "Born to Cruise". Ho sempre sognato una nave da crociera che per cinque giorni risuonasse di rock in ogni angolo. La musica ha un potere incredibile di unire le persone, creando una comunità di amicizie, sensazioni e passioni. Ci è voluta molta creatività per preparare il programma, e non potevamo scegliere altro che la meravigliosa MSC Fantasia» le dichiarazioni di apertura dell'evento di Alberto Lanfranchi.

"Born to Cruise", cosa accadrà a bordo della MSC Fantasia?

Ma cosa accadrà a bordo? Lanfranchi ha continuato: «Ci saranno concerti, seminari, tavole rotonde, karaoke. Così come un contest fotografico Ciak. Noi&Springsteen e un'edizione speciale di Cover Me, il contest musicale dedicato alle migliori reinterpretazioni di Springsteen, giunto alla quinta edizione: una finalissima decreterà il vincitore di Cover Me Cruise. Ma ci sarà anche tanto spazio per la creatività e momenti di vero intrattenimento, il “confessionale dei fan” e tanto altro. Sto elaborando il programma della crociera assieme a un gruppo di lavoro composto da amici, fan, ognuno di loro con esperienze in settori diversi ma utili allo scopo, che è quello appunto di realizzare una crociera all'insegna del piacere, dell'intrattenimento e dell'amicizia».

Incontenibile anche l'entusiasmo di Massimo Bertoldero, Mice manager di MSC Crociere che ha espresso parole lusinghiere sull'iniziativa dedicata al leggendario Bruce Springsteen. «Si tratta di un'idea pensata per far vivere in esclusiva momenti indimenticabili celebrando la musica. La crociera rappresenta un'opportunità unica per connettersi e celebrare la musica, oltre che a vivere un'esperienza aggregante. MSC Crociere ha una naturale dedizione volta alla creazione di nuove esperienze di viaggio grazie anche alla flessibilità del prodotto e dell'offerta» ha spiegato Bertoldero, che ha concluso così il suo intervento: «La crociera a tema “Born to cruise” è solo uno dei tanti esempi di come la nostra compagnia riesca a coniugare l'eleganza del viaggio in mare e la passione per la musica».